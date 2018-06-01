Застрелили і кинули посеред дороги: в Кривому Розі сталося жорстоке вбивство

У Кривому Розі невідомі застрелили чоловіка, після чого викинули його тіло з автомобіля під час руху.
Як повідомляє 1kr.ua, НП сталася в металургійному районі міста.
Очевидці події розповіли, що між групою чоловіків виникла сварка, після якої кілька чоловік схопили хлопця і повантажили в Mercedes Benz Sprinter.
Потім пролунало два постріли, після яких з авто на ходу викинули людину.
Чоловік був госпіталізований у важкому стані, але незабаром помер в лікарні.
Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні в Кривому Розі жорстко побили депутата.