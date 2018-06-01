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Застрелили і кинули посеред дороги: в Кривому Розі сталося жорстоке вбивство

2.1тЧитати новину російською

У Кривому Розі невідомі застрелили чоловіка, після чого викинули його тіло з автомобіля під час руху.

Як повідомляє 1kr.ua, НП сталася в металургійному районі міста.

Очевидці події розповіли, що між групою чоловіків виникла сварка, після якої кілька чоловік схопили хлопця і повантажили в Mercedes Benz Sprinter.

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Потім пролунало два постріли, після яких з авто на ходу викинули людину.

Чоловік був госпіталізований у важкому стані, але незабаром помер в лікарні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні в Кривому Розі жорстко побили депутата.

Місце
УкраїнаКривий Ріг
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