Застрелили і кинули посеред дороги: в Кривому Розі сталося жорстоке вбивство

У Кривому Розі невідомі застрелили чоловіка, після чого викинули його тіло з автомобіля під час руху.

Як повідомляє 1kr.ua, НП сталася в металургійному районі міста.

Очевидці події розповіли, що між групою чоловіків виникла сварка, після якої кілька чоловік схопили хлопця і повантажили в Mercedes Benz Sprinter.

Потім пролунало два постріли, після яких з авто на ходу викинули людину.

Чоловік був госпіталізований у важкому стані, але незабаром помер в лікарні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні в Кривому Розі жорстко побили депутата.