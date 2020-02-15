Били мінометами: терористи "Л/ДНР" завдали удару по ЗСУ

Впродовж доби 15 лютого на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів обстрілював позиції Збройних сил України, обійшлося без загиблих і поранених.

Як повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook, противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по українських позиціях, а саме:

поруч з Мар’їнкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 12 мін;

неподалік Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу;

у районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази поблизу Широкиного – з міномету калібру 82 мм – 2 міни, а також противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поряд з Травневим – з міномету калібру 82 мм – 5 мін, зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі у районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 22 міни;

поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Сьогодні, 15 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначили в штабі ООС.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі вдасться завершити протягом п'яти років – до наступних виборів президента 2024 року.

Раніше терористи "Л/ДНР" на Донбасі влаштували провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил заради високопоставлених кураторів з Росії, які приїхали з перевіркою.

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