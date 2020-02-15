Головна Новини
15 лютого • оновлено в 20:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Били мінометами: терористи "Л/ДНР" завдали удару по ЗСУ

891
Читати матеріал російською

Впродовж доби 15 лютого на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів обстрілював позиції Збройних сил України, обійшлося без загиблих і поранених.

Як повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook, противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по українських позиціях, а саме:

  • поруч з Мар’їнкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 12 мін;

  • неподалік Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу;

  • у районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • два рази поблизу Широкиного – з міномету калібру 82 мм – 2 міни, а також противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Новини
Снайпер бачив жінку, але натиснув на гачок: з'явилися деталі смерті захисниці України

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поряд з Травневим – з міномету калібру 82 мм – 5 мін, зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • двічі у районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 22 міни;

  • поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Сьогодні, 15 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначили в штабі ООС.

Били мінометами: терористи "Л/ДНР" завдали удару по ЗСУ

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Павло Заяц
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО Новини ЛНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
5
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Убитых нет, раненных нет. Есть только обосравшиеся...но и те, от лютой ненависти к агрессору.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гончар Петр
Гончар Петр
Вам бы научится так обстреливать.. Чтобы с другой стороны тоже не гибли ни лбли ни дети ни солдаты.... Они там живут а ваши вояки пришли к ним в дом.... Может сделать список кто откуда в всу и по одной бомбочке по каждому месту.. Может поумнеете?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Разумовская Лина
Разумовская Лина
Скоро прочитаем,что в х у е в притащили очередной обоз обрубков:))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Разумовская Лина, зато за волонтёров можно быть спокойными. У них на кусок хлеба с маслом всегда будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги