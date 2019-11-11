"Засмаглі шахтарі": Цимбалюк розгромив гучний фейк Захарової про Україну

Спікерка МЗС Росії Марія Захарова зганьбилася, перекрутивши підсумки дослідження американського Центру Суфана з метою псування репутації України.

На це звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк і повністю розвінчав маніпуляцію скандальної росіянки у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, Захарова, посилаючись на американців, спробувала звинуватити Україну в расизмі та підтримці екстремістських угруповань.

"У США вийшла цікава доповідь. Вона присвячена транснаціональному екстремізму. У ній фігурував і "Азов". Це дослідження американської некомерційної структури Центр Суфана, у якому Україна називалася одним із центрів міжнародної мережі прихильників зверхності білої раси, що приваблює іноземних рекрутів з усього світу. За даними цієї організації, в українському конфлікті взяли участь близько 17 тисяч вихідців із 50 країн, включаючи США", – збрехала Захарова.

На це Цимбалюк відповів їй яскравим тролінгом і детальним аналізом реальних цифр, оприлюднених у дослідженні, на яке посилалася спікерка МЗС РФ.

"Може, Захарова збудилася темою расової переваги білих, бо вважає, що воюють проти України винятково "шахтарі"? Ну, коли вони піднялися на поверхню у вугільній пилюці, а українці подумали, що вони люди дуже засмаглі? І тому почалося те, що почалося?" – підколов українець дипломатку країни-агресора.

Після цього він процитував витяги з першоджерела, чим і підтвердив підтасовування фактів одіозною Захаровою.

Цимбалюк і Захарова

Так, автори дослідження зазначали, що "білі расистські екстремісти несуть явну терористичну загрозу США. Хоча екстремістські угрупування, що діють на американській землі, часто кваліфікуються як внутрішні терористичні організації, вони підтримують зв'язки з транснаціональними мережами з близьких за духом організацій і приватних осіб із Австралії, Канади, Росії, ПАР та інших країн".

"І тут би Марії Володимирівні слід замислитися: чому вона говорить про Україну і Центр Суфана, хоча в першому реченні цієї доповіді пишуть про Російську Федерацію", – вказав на першу нестиковку, допущену Захаровою, Цимбалюк.

Крім того, що стосується України, то у доповіді наголошується, що на її території середня кількість іноземних бійців з 2014 по 2015 рік склала 17 тисяч із різних країн. Однак із цієї кількості 3 тисячі росіян воювали на боці України і 12 тисяч на боці Російської Федерації.

"Всього іноземних бійців було 17 тисяч, а 15 із них – з Росії. Причому більшість – це прихильники зверхності білої раси з РФ. Це що ж виходить, що Марія Володимирівна неуважно читала доповідь? Це з Росії йде ця загроза? Так, чи що? Напевно, треба подивитися на цей документ уважніше", – акцентував увагу Цимбалюк, знову пожартувавши зі спікерки МЗС Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк розгромив ще один фейк Захарової, яким вона намагалася виправдати вторгнення окупантів до українських Криму і Донбасу. Скандальна росіянка звинуватила західні ЗМІ у нібито спотвореному висвітленні російсько-українського конфлікту.

Нагадаємо, у вересні Цимбалюк і Захарова влаштували публічну суперечку в мережі. Приводом стало питання від українця про те, чи молилася вона колись за героїв "Новоросії". Воно пролунало на брифінгу скандальної дипломатки.

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