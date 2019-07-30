"Зашиють і все!" На Івано-Франківщині сталася жахлива трагедія з дитиною. Фото 18+

У місті Калуш Івано-Франківської області гойдалками зачепило маленьку дівчинку, в результаті чого вона отримала удар по голові.

"На дитячому майданчику на вул. Тихого 1 чоловік гойдалками вдарив мою дочку. Дитина зараз перебуває в реанімації", - написала мама дівчинки Марія Ладиченко в Facebook.

Жінка пояснила, що з дітьми гуляла на майданчику і дитина захотіла погойдатися на гойдалках, вона відвернулася за молодшим сином, бо він втік до дороги коли почула крик.

Дитину вдарило гойдалками Марія Ладиченко, Facebook

Дитину вдарило гойдалками Марія Ладиченко, Facebook

Дитину вдарило гойдалками Марія Ладиченко, Facebook

"Треба дивитися з якою швидкістю качати дитини, коли там ще дітки крім моїх. Він ще й нецензурно мене обзивав, нічого, мало не покажеться зашиють і все, сіли з дружиною в машину і поїхали", - додала жінка.

Ладиченко зазначила, що заява в поліцію на чоловіка вже написала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в курортному місті Бердянськ 4-річна дитина впала прямо на бетон, в результаті чого була госпіталізована з важкими травмами.

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