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"Зашиють і все!" На Івано-Франківщині сталася жахлива трагедія з дитиною. Фото 18+

3.2т Читати матеріал російською

У місті Калуш Івано-Франківської області гойдалками зачепило маленьку дівчинку, в результаті чого вона отримала удар по голові.

"На дитячому майданчику на вул. Тихого 1 чоловік гойдалками вдарив мою дочку. Дитина зараз перебуває в реанімації", - написала мама дівчинки Марія Ладиченко в Facebook.

Жінка пояснила, що з дітьми гуляла на майданчику і дитина захотіла погойдатися на гойдалках, вона відвернулася за молодшим сином, бо він втік до дороги коли почула крик.

Дитину вдарило гойдалками

Дитину вдарило гойдалками

Марія Ладиченко, Facebook

Дитину вдарило гойдалками

Дитину вдарило гойдалками

Марія Ладиченко, Facebook

Дитину вдарило гойдалками

Дитину вдарило гойдалками

Марія Ладиченко, Facebook

"Треба дивитися з якою швидкістю качати дитини, коли там ще дітки крім моїх. Він ще й нецензурно мене обзивав, нічого, мало не покажеться зашиють і все, сіли з дружиною в машину і поїхали", - додала жінка.

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Ладиченко зазначила, що заява в поліцію на чоловіка вже написала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в курортному місті Бердянськ 4-річна дитина впала прямо на бетон, в результаті чого була госпіталізована з важкими травмами.

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CARGO 100
CARGO 100
"Надо смотреть с какой скоростью качать ребенка, когда там там еще детки кроме моих." Дура, за ребёнком своим смотреть надо, если их двое - за обоими ...
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