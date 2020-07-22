Зеленський розповів, як домовився з луцьким терористом, і чому операція затягнулася

Президент України Володимир Зеленський говорив телефоном із Максимом Кривошем, який утримував заручників в автобусі в центрі Луцька, близько 7-10 хвилин.

Про це розповів сам президент, слова якого цитує "РБК-Україна". Зеленський зазначив, що з Кривошем протягом 9 годин розмовляли і психологи, і переговорники, а він погрожував і хотів, щоб були виконані його вимоги.

"Спочатку треба було оцінити його вимоги, оцінити наскільки він адекватна людина. Ми мали перерви у зустрічі з президенткою Швейцарії. Вона все розуміла, тому що ми хотіли знати, що відбувається і тримали все під контролем, тому що були трохи незрозумілі вимоги, через що це відбувається. А якщо навіть говорити про вимоги, чи відпустить він людей? Потім з'явилася інформація, що мінування йде не тільки цього автобуса, а ще в Луцьку є такі місця", – розповів український лідер.

Президент зазначив, що пропонувалося провести спецоперацію, проте тоді могли загинути люди.

"Це був би штурм, я впевнений, що він був би результативним, але завжди є небезпека, що можуть загинути люди. І це дуже небезпечно. Я захотів поговорити з цією особою телефоном і спробувати мати можливість, щоб він відпустив людей", – сказав він.

За словами Зеленського, його попередили, що терорист говорить з усіма 10-15 секунд і трохи довше він розмовляв із журналістами, а потім кидає трубку.

"Ми з ним говорили 7-10 хвилин і домовилися, що він зробить перший крок і відпустить кількох людей. Я попросив його відпустити вагітну жінку, пораненого, у нас була така інформація, і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Ми домовилися, що він відпустить три людини, і після цього я запишу відео", – зазначив Зеленський.

Терорист обіцяв президенту відпустити всіх заручників через півгодини після того, як відео вийде в соцмережах.

"Приблизно так і сталося – десь 30-40 хвилин було, як він відпустив заручників. Це для мене очевидні кроки, якщо ми можемо щось зробити без штурму, якщо не можемо ризикувати життям навіть однієї людини... Ми маємо результат – всі живі", – сказав президент.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку.

Глава країни опублікував відео про фільм "Земляни", як того хотів злочинець, а після успішної операції видалив пост.

Президент також привітав усіх причетних до звільнення заручників.