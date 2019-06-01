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/Розслідування

Зарубав дружину сокирою, а син вижив дивом: спливли моторошні деталі вбивства в Запоріжжі

1.6тЧитати матеріал російською

Дворічний хлопчик, який дві доби провів із тілами батьків у замкненій квартирі в Запоріжжі, теж повинен був померти.

Як ідеться в сюжеті ТСН, дитина вижила дивом. 33-річний чоловік під час сварки зарубав сокирою дружину і зробив дві петлі – для себе і сина. Але мотузка обірвалася і дитина впала, припускають у поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тіла подружжя виявили родичі, які не могли з ними зв'язатися. "Відкрили – він висить, вона лежить, а малеча шматочок хліба гризе", – розповіли свідки.

33-річний житель Запоріжжя убив дружину і наклав на себе руки

33-річний житель Запоріжжя убив дружину і наклав на себе руки

За словами журналістів, Андрій був старший за дружину майже на 8 років, займався ремонтами машин, але недавно йому довелося змінити роботу. Останнім часом у родині все частіше виникали проблеми на грунті ревнощів і безгрошів'я. "Кажуть, фінансові проблеми. Вони квартиранти, не платили за квартиру якийсь час", – підтвердили сусіди.

33-річний житель Запоріжжя убив дружину і наклав на себе руки

33-річний житель Запоріжжя убив дружину і наклав на себе руки

Мешканці будинку стверджують, що не чули дитячого крику в зачиненій квартирі. У соціальних службах кажуть: дитина перебувала в стані глибокого стресу, адже її дійсно намагалися вбити.

33-річний житель Запоріжжя убив дружину і наклав на себе руки. Дитина дивом залишилася живою

33-річний житель Запоріжжя убив дружину і наклав на себе руки. Дитина дивом залишилася живою

"Дитина в шоковому стані, вона була залякана, і те, що побачили медики, коли ми відвезли в лікарню – на шиї у дитини були ознаки задушення", – пояснила керівник відділу у справах неповнолітніх Запорізької міськради Наталія Сиворакша.

33-річний житель Запоріжжя убив дружину і наклав на себе руки

33-річний житель Запоріжжя убив дружину і наклав на себе руки

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині батьки спалили в печі 5-річну доньку. За словами прийомної мами вбитої дівчинки, дитину регулярно били.

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Місце
УкраїнаЗапоріжжя
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