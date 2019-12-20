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20 грудня • оновлено в 22:36
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Зарплата Найєма в керівництві "Укроборонпрому": підтверджено неймовірні цифри

3.6т
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Заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм 2 грудня отримав 310 тис. грн як зарплату за місяць роботи на посаді.

Про це йдеться в тексті його декларації. Згодом представники ЗМІ звернулися за коментарем до чиновника, але не отримали відповідь.

Скріншот декларації Мустафи Найєма

Скріншот декларації Мустафи Найєма

public.nazk.gov.ua

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Мустафа Найєм розкрив своє нове місце роботи

Варто відзначити, що на пост заступника глави концерну Найєма було призначено 21 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Мустафа Найєм
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Коментарі
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Активист xyле)))
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Hecke Josef
Hecke Josef
Не плохо устроился,"борец за справедливость"!.Ещё Лещенко надобно пристроитьк "зелёным", и усе будет "в ажуре"!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Пуштун красава) Замутил щирым майдан и теперь заслужено за это его работодатели из госдепа посадили стричь гривны.
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