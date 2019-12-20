Зарплата Найєма в керівництві "Укроборонпрому": підтверджено неймовірні цифри

Заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм 2 грудня отримав 310 тис. грн як зарплату за місяць роботи на посаді.

Про це йдеться в тексті його декларації. Згодом представники ЗМІ звернулися за коментарем до чиновника, але не отримали відповідь.

Скріншот декларації Мустафи Найєма public.nazk.gov.ua

Новини Мустафа Найєм розкрив своє нове місце роботи

Варто відзначити, що на пост заступника глави концерну Найєма було призначено 21 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Найєм особисто розповів про нову посаду в "Укроборонпромі" в день річниці Майдану – 21 листопада.

Уже будучи заступником гендиректора "Укроборонпрому" він заявив, що Україна виграє позиції у Росії на зовнішніх ринках озброєння і продовжує гідну конкуренцію.

Згодом народний депутат України восьмого скликання Ігор Мосійчук заявив, що СБУ не давало Найєму доступу до державної таємниці. Тоді ж уперше було озвучено ймовірний розмір зарплати чиновника.

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