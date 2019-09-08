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9 вересня • оновлено в 11:14
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Заробляв на бійцях: на Донбасі впіймали на хабарі підполковника

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ДБР затримало підполковника Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби, який заробляв на харчуванні прикордонників.

Як сказано в повідомленні пресслужби Бюро, за попередніми даними, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення вимагав та отримав неправомірну вигоду від постачальника продуктів харчування в розмірі 71 тисячі гривень.

Хабар становила 10% від вартості договору закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців-прикордонників.

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"Вирішується питання про оголошення затриманому повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від займаної посади", - сказано в повідомленні.

Заробляв на бійцях: на Донбасі впіймали на хабарі підполковника

dbr.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Підполковнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Заробляв на бійцях: на Донбасі впіймали на хабарі підполковника

dbr.gov.ua

Заробляв на бійцях: на Донбасі впіймали на хабарі підполковника

dbr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві під час отримання хабара був затриманий начальник Полтавської митниці, який доводиться тестем нардепа від "Слуги народу".

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Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань Державна прикордонна служба України хабар
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