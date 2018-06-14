Заробіток на війні: журналісти розповіли про схеми в "оборонці" України

Однією з найголовніших проблем в українському оборонному секторі, на думку експертів, є робота з сумнівними посередниками, які продають Україну техніку, товари і послуги за завищеними цінами.

Як пише журнал "Новое Время", нещодавно НАБУ відзвітувало про виявлення корупційних схем в оборонному комплексі, сума яких перевищила 1 млрд грн. Тепер детективи розслідують 22 кримінальних виробництва, що стосуються Укроборонпрому, передає УНІАН.

Найпоширенішим способом злодійства держкоштів, за даними бюро, виявилося придбання товарів і послуг через посередників.

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"Закупівлі через посередників - по-перше, неефективні через втрату робочого часу і зростання ціни, а по-друге, ростуть корупційні ризики через непрозорість діяльності цих посередників", - заявила глава Незалежної антикорупційного комітету у справах оборони (Нако) Олена Трегуб.

Відзначається, що при цьому виявити махінації складно, оскільки в Україні сфера оборонних закупівель неймовірно засекречена.

Журналісти встановили, що згідно інвойсам - з документами, поданими перевізником при перетині кордону на українську митницю, Міноборони сплачує за БМП-1 кіпрської PetraLink по $176,7 тис. за одиницю. Така ж їх ціна вказана в сертифікаті Держслужби експортного контролю.

При цьому PetraLink не виробляє БМП-1, а закуповує їх у чеської компанії Real Trade. Та є дочірнім підприємством чеської Excalibur Army, що належить бізнесменові Ярославу Стрнаду. Цей підприємець, за даними міжнародної організації журналістів-розслідувачів OCCRP, спонсорував президентську компанію проросійського президента Чехії Мілоша Земана.

Кіпріоти закуповують у чехів техніку по $154 тис. за одиницю. Ця сума підтверджена двома джерелами: інвойсами (ціна позначена в євро) і контрактом між Real Trade і PetraLink (там вказано еквівалент $154 тис. В чеських кронах). Тобто за кожну БМП міністерство переплачує $22,7 тис. При цьому кіпріоти нічого додаткового з технікою не роблять. А оскільки контракт передбачає поставку 30-ти машин, то сумарна "дельта", зароблена PetraLink, становить $681 тис.

При цьому в Україні, як з'ясувало видання, є приватна компанія Техімпекс, яка закуповує у Wtorplast аналогічні БМП-значно дешевше і продає їх потім в арабські країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укроборонпром" викрили в закупівлі комплектуючих для вертольотів в Росії.