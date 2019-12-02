Масово стають рабами в Росії: з'явилися лякаючі дані про українських заробітчан

Близько 65% постраждалих від торгівлі людьми українців (за три останні роки) потрапляють у трудове рабство в Росії.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції, повідомляє "ВВС Україна". Як з'ясувалося, загальна кількість постраждалих із 2017 року – приблизно 49 тисяч, із 1991 року – близько 260 тисяч.

94% українців, які постраждали від торгівлі людьми, потрапили саме в трудове рабство.

Трудове рабство Колаж

За даними опитування, 13% українців готові погодитися принаймні на одну ризиковану пропозицію про роботу за кордоном.

Всього за кордоном, за даними дослідження, працювало понад 1 млн українців. При цьому кожен третій український трудовий мігрант працював нелегально.

У кожній десятій українській родині є людина, яка працює за кордоном.

Найбільш бажані країни для роботи українців такі:

Німеччина – 43%; Польща – 35%; Чехія – 23%; Італія – 19%; Канада – 10%; Росія – 9%.

11% українців готові працювати без офіційного працевлаштування.

Відзначимо, дослідження серед 2000 респондентів провела компанія Info Sapiens на замовлення МОМ в Україні методом особистого інтерв'ю в червні-серпні 2019 року.

Ілюстрація sud.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у Верховній Раді зайнялися правилами працевлаштування українців, які шукають роботу за кордоном. Нардепи планують як захистити їх від шахраїв, так і допомогти фінансово.

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