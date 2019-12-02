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3 грудня • оновлено в 06:49
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Масово стають рабами в Росії: з'явилися лякаючі дані про українських заробітчан

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Близько 65% постраждалих від торгівлі людьми українців (за три останні роки) потрапляють у трудове рабство в Росії.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції, повідомляє "ВВС Україна". Як з'ясувалося, загальна кількість постраждалих із 2017 року – приблизно 49 тисяч, із 1991 року – близько 260 тисяч.

94% українців, які постраждали від торгівлі людьми, потрапили саме в трудове рабство.

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Трудова міграція з України набула ще більших масштабів: що трапилось

Трудове рабство

Трудове рабство

Колаж

За даними опитування, 13% українців готові погодитися принаймні на одну ризиковану пропозицію про роботу за кордоном.

Всього за кордоном, за даними дослідження, працювало понад 1 млн українців. При цьому кожен третій український трудовий мігрант працював нелегально.

У кожній десятій українській родині є людина, яка працює за кордоном.

Найбільш бажані країни для роботи українців такі:

  1. Німеччина – 43%;

  2. Польща – 35%;

  3. Чехія – 23%;

  4. Італія – 19%;

  5. Канада – 10%;

  6. Росія – 9%.

11% українців готові працювати без офіційного працевлаштування.

Відзначимо, дослідження серед 2000 респондентів провела компанія Info Sapiens на замовлення МОМ в Україні методом особистого інтерв'ю в червні-серпні 2019 року.

Ілюстрація

Ілюстрація

sud.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у Верховній Раді зайнялися правилами працевлаштування українців, які шукають роботу за кордоном. Нардепи планують як захистити їх від шахраїв, так і допомогти фінансово.

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Читайте всі новини по темі "Трудова міграція з України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Трудова міграція з України українці за кордоном
Місце
Україна
Теги
трудове рабство заробітчани опрос
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Livesey David
Livesey David
Селюки настолько тупы и ленивы, что годятся только на органы.
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2
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Маслаков Владимир
Маслаков Владимир
А когда обессилевшие от изнурительного труда рабы больше не могут работать их пускают на органы. Забрав все печени, почки и прочий ливер, продают на чебуреки остальное. Только после этого зробитчанин может получить зарплату и уехать домой в счастливую страну.
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2
2
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Чан Джеки, это ведь ты в общественном туалете в качестве биде работаешь. Твой шершавый язычок чистит очень качественно.
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Чан Джеки
Чан Джеки
Маслаков Владимир, ЗА СЛОВА ОТВЕТЬ.И ЧЕСТЬ ТОБЕ И ХВАЛА ЕСЛИ ОТКУСИШ МЕНЕ ЧЛЕН.
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1
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
На невольничьем рынке xoxлoрабы самые дешевые. Потому что прожорливые, ленивые и бестолковые
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6
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
знатно от правды разрывает свидомые дупы!
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Чан Джеки
Чан Джеки
Xозяин Xoxлов, ДА ТЫ ПОСМОТРИ СИКОКО НА ЛЕНИНГРАДКЕ СТОИТЬ ТВОИХ РУЗЬКИХ ДЕВЧЕНОК.НЕСУДИ ДИ НЕСУДИМЫЙ БУДЕШ.И ПОКЛОНИВШИСИ ПУТИНУ ТЫ ТОЖЕ ГЕРОЙ ДЛЯ ДЭБИЛОВ.
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