Масово стають рабами в Росії: з'явилися лякаючі дані про українських заробітчан

Близько 65% постраждалих від торгівлі людьми українців (за три останні роки) потрапляють у трудове рабство в Росії.
Про це йдеться в дослідженні, проведеному на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції, повідомляє "ВВС Україна". Як з'ясувалося, загальна кількість постраждалих із 2017 року – приблизно 49 тисяч, із 1991 року – близько 260 тисяч.
94% українців, які постраждали від торгівлі людьми, потрапили саме в трудове рабство.
Трудове рабство
Колаж
За даними опитування, 13% українців готові погодитися принаймні на одну ризиковану пропозицію про роботу за кордоном.
Всього за кордоном, за даними дослідження, працювало понад 1 млн українців. При цьому кожен третій український трудовий мігрант працював нелегально.
У кожній десятій українській родині є людина, яка працює за кордоном.
Найбільш бажані країни для роботи українців такі:
Німеччина – 43%;
Польща – 35%;
Чехія – 23%;
Італія – 19%;
Канада – 10%;
Росія – 9%.
11% українців готові працювати без офіційного працевлаштування.
Відзначимо, дослідження серед 2000 респондентів провела компанія Info Sapiens на замовлення МОМ в Україні методом особистого інтерв'ю в червні-серпні 2019 року.
Ілюстрація
sud.ua
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у Верховній Раді зайнялися правилами працевлаштування українців, які шукають роботу за кордоном. Нардепи планують як захистити їх від шахраїв, так і допомогти фінансово.
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