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1 жовтня • оновлено в 07:29
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Зарізали і підпалили: з'явилися моторошні подробиці вбивства 13-річної дівчинки на Донеччині

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13-річну дівчинку в окупованому Харцизьку вбили, а потім спалили два хлопці.

Як пишуть місцеві ЗМІ, підозрюваних уже затримали. Першим нібито вирахували 18-річного хлопця. Через добу під Донецьком затримали і його спільника – 16-річного підлітка.

Фото передбачуваних катів уже поширили у місцевих паблік.

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Зарізали і підпалили: з'явилися моторошні подробиці вбивства 13-річної дівчинки на Донеччині

З'ясувалося, що підозрювані знали особисто вбиту дівчинку. Версія про те, що вона раніше не була знайома зі своїми вбивцями, не підтвердилася.

Підозрювані у вбивстві дівчинки

Підозрювані у вбивстві дівчинки

Як відомо, експертиза встановила, що жертві завдали більше 30 колото-різаних ран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з сіл на Житомирщині батьки вбили свою маленьку дочку, яку відвоювали у прийомних матері і батька.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна Донецьк
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