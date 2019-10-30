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30 жовтня • оновлено в 16:06
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Заради зустрічі з Путіним Зеленський зробив паскудну річ - Жебрівський

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Заради зустрічі з Путіним Зеленський зробив паскудну річ. Втім, жодні зустрічі не дадуть результату, якщо український президент не здаватиме українських інтересів. Якщо ж він перейде "червоні лінії" - активна громадськість домагатиметься його усунення з посади за державну зраду.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив ексголова Донецької військово-цивільної адміністрації, лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

Заради зустрічі з Путіним Зеленський зробив паскудну річ - Жебрівський

"Багатьох сколихнуло оголошення про так зване розведення військ, але я погоджуюся з тими, хто говорить, що відбувається не розведення, а відведення українського війська. Почнемо зі Станиці Луганської: українське військо було відведено, але досі на мосту, який відбудовується, стоїть КУНГ із прапором так званої ДНР, а російські найманці, одягнувши пов’язки СЦКК (Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню) патрулюють територію зі зброєю. Цікаво, що зараз відбувається в Золотому?", - зазначив Жебрівський.

Політик пригадує: не так давно мешканці населених пунктів, які сьогодні потрапляють у ділянку розведення сил, раділи українським військам.

"Пам’ятаю, коли українські війська зайшли в Катеринівку, як люди раділи тому, що нарешті вийшли із сірої зони, їхні діти можуть ходити до школи, що почали нормально працювати магазини… Раділи звичайним речам, які для нас є невід’ємною частиною повсякденного життя", - стверджує він.

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На думку Жебрівського, цікавитися думкою місцевих щодо того, потрібне чи не потрібне розведення військ, було серйозною помилкою президента.

"Досить паскудна річ відбулася при приїзді Зеленського у Золоте. Чимало людей, які живуть на лінії розмежування, а також їхні сусіди, батьки, діти служать найманцями у росіян. Багато тих людей говорять “наши мальчики” і не дуже люблять українську армію. Вони організовували референдуми, вони не пускали наше військо для того, щоб вони вийшли на кордон із Росією у 2014 році. На жаль, вони суттєво не змінились. А чому ж не було зустрічі з тими місцевими жителями, діти яких служать в українській армії або повиходили заміж за вояків, із волонтерами?.. Були лише нахабні фізіономії, які позували для “Раша ТВ”, і вийшло так, ніби українські добровольці заважають встановленню миру на Сході України", - підкреслив політик.

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Ексголова Донецької ВЦА застеріг президента від відведення військ по всій лінії фронту - тим більше, якщо це відведення проводиться виключно для того, аби домогтися зустрічі з Путіним.

"Висновок напрошується сам: Зеленському кортить зустрітися в “Нормандському форматі” і він робитиме все для того, щоб відбулося розведення в Петрівському. Якщо в Золотому практично в сіру зону виштовхнули Катеринівку, то в Петрівському втрати будуть дещо менші. Але якщо Зеленський не здасть українських національних інтересів, то зустріч у “Нормандському форматі” потерпить фіаско. Путін не залишить Україну в спокої, і жодних посилів, що росіяни виведуть війська і техніку, немає. Виштовхнення у сіру зону 30 населених пунктів, який, найімовірніше, входить до планів Зеленського, буде справжньою катастрофою. І не дай Боже серед них опиняться Травневе, Гнутове, Авдіївка, Торецьк, Жованка… Втрата цих територій – величезний збиток для держави", - підкреслив політик.

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Він також попередив президента: будь-який натяк на здачу ним національних інтересів неминуче призведе до широкомасштабних акцій протесту по всій Україні. І цілком можливо, основною вимогою цих акцій буде усунення Зеленського з посади.

"Сьогодні прихильники “95 кварталу”, “Сватів”, Голобородька і наступної “Санта-Барбари” підняли вереск: “Не заважайте нашому Президенту досягати миру”. Гадаю, що великих “антизеленських” заходів до зустрічі у “Нормандському форматі” проводити не варто, але необхідно виставити Президенту жорсткі умови – тобто зазначити межі, червоні лінії, за які він не має виходити, шукаючи компроміс із Росією. І не доведи Господь він перейде ці межі... Тоді настане час для широкомасштабних акцій протесту проти Зеленського з вимогою його усунення з посади як того, хто скоїв державну зраду", - резюмував Жебрівський.

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Нагадаємо, 29 жовтня 2019 року міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив про початок розведення військ поблизу Золотого-4 - попри те, що не було дотримано умови про 7-денну тишу на вказаній ділянці. У Штабі ООС заяву Пристайка спершу не підтвердили. Однак згодом офіційно заявили: розведення стартувало о 12 годині дня 29 жовтня.

У зв’язку з цим ввечері біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій відбувся мітинг, учасники якого вимагали зупинити відведення українських військ.

А 30 жовтня Штаб ООС заявив про те, що терористи обстріляли житлові будинки у Золотому-4 - вже після початку розведення.

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Теми
Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі мінські домовленості
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
війна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дурак
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Жебривский ты достал .. Ну конкретно ... Вам там всем не надоело разжигать вражду .. Думай чем народ прокормить .как пенсию поднять .зарплаты учителям Это случайно не тот жибривский с " Градобанка" ????
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филипп филипыч
филипп филипыч
жебривский указывает как жить 73% украинцев? иди лучше начинай пилить ни кому не нужную ГТС)))
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