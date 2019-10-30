Заради зустрічі з Путіним Зеленський зробив паскудну річ - Жебрівський

Заради зустрічі з Путіним Зеленський зробив паскудну річ. Втім, жодні зустрічі не дадуть результату, якщо український президент не здаватиме українських інтересів. Якщо ж він перейде "червоні лінії" - активна громадськість домагатиметься його усунення з посади за державну зраду.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив ексголова Донецької військово-цивільної адміністрації, лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

"Багатьох сколихнуло оголошення про так зване розведення військ, але я погоджуюся з тими, хто говорить, що відбувається не розведення, а відведення українського війська. Почнемо зі Станиці Луганської: українське військо було відведено, але досі на мосту, який відбудовується, стоїть КУНГ із прапором так званої ДНР, а російські найманці, одягнувши пов’язки СЦКК (Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню) патрулюють територію зі зброєю. Цікаво, що зараз відбувається в Золотому?", - зазначив Жебрівський.

Політик пригадує: не так давно мешканці населених пунктів, які сьогодні потрапляють у ділянку розведення сил, раділи українським військам.

"Пам’ятаю, коли українські війська зайшли в Катеринівку, як люди раділи тому, що нарешті вийшли із сірої зони, їхні діти можуть ходити до школи, що почали нормально працювати магазини… Раділи звичайним речам, які для нас є невід’ємною частиною повсякденного життя", - стверджує він.

На думку Жебрівського, цікавитися думкою місцевих щодо того, потрібне чи не потрібне розведення військ, було серйозною помилкою президента.

"Досить паскудна річ відбулася при приїзді Зеленського у Золоте. Чимало людей, які живуть на лінії розмежування, а також їхні сусіди, батьки, діти служать найманцями у росіян. Багато тих людей говорять “наши мальчики” і не дуже люблять українську армію. Вони організовували референдуми, вони не пускали наше військо для того, щоб вони вийшли на кордон із Росією у 2014 році. На жаль, вони суттєво не змінились. А чому ж не було зустрічі з тими місцевими жителями, діти яких служать в українській армії або повиходили заміж за вояків, із волонтерами?.. Були лише нахабні фізіономії, які позували для “Раша ТВ”, і вийшло так, ніби українські добровольці заважають встановленню миру на Сході України", - підкреслив політик.

Ексголова Донецької ВЦА застеріг президента від відведення військ по всій лінії фронту - тим більше, якщо це відведення проводиться виключно для того, аби домогтися зустрічі з Путіним.

"Висновок напрошується сам: Зеленському кортить зустрітися в “Нормандському форматі” і він робитиме все для того, щоб відбулося розведення в Петрівському. Якщо в Золотому практично в сіру зону виштовхнули Катеринівку, то в Петрівському втрати будуть дещо менші. Але якщо Зеленський не здасть українських національних інтересів, то зустріч у “Нормандському форматі” потерпить фіаско. Путін не залишить Україну в спокої, і жодних посилів, що росіяни виведуть війська і техніку, немає. Виштовхнення у сіру зону 30 населених пунктів, який, найімовірніше, входить до планів Зеленського, буде справжньою катастрофою. І не дай Боже серед них опиняться Травневе, Гнутове, Авдіївка, Торецьк, Жованка… Втрата цих територій – величезний збиток для держави", - підкреслив політик.

Він також попередив президента: будь-який натяк на здачу ним національних інтересів неминуче призведе до широкомасштабних акцій протесту по всій Україні. І цілком можливо, основною вимогою цих акцій буде усунення Зеленського з посади.

"Сьогодні прихильники “95 кварталу”, “Сватів”, Голобородька і наступної “Санта-Барбари” підняли вереск: “Не заважайте нашому Президенту досягати миру”. Гадаю, що великих “антизеленських” заходів до зустрічі у “Нормандському форматі” проводити не варто, але необхідно виставити Президенту жорсткі умови – тобто зазначити межі, червоні лінії, за які він не має виходити, шукаючи компроміс із Росією. І не доведи Господь він перейде ці межі... Тоді настане час для широкомасштабних акцій протесту проти Зеленського з вимогою його усунення з посади як того, хто скоїв державну зраду", - резюмував Жебрівський.

Нагадаємо, 29 жовтня 2019 року міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив про початок розведення військ поблизу Золотого-4 - попри те, що не було дотримано умови про 7-денну тишу на вказаній ділянці. У Штабі ООС заяву Пристайка спершу не підтвердили. Однак згодом офіційно заявили: розведення стартувало о 12 годині дня 29 жовтня.

У зв’язку з цим ввечері біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій відбувся мітинг, учасники якого вимагали зупинити відведення українських військ.

А 30 жовтня Штаб ООС заявив про те, що терористи обстріляли житлові будинки у Золотому-4 - вже після початку розведення.

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