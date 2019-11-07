Запустили проти окупантів: ЗСУ провернули на Донбасі хитрий трюк

Збройні сили України на Донбасі навчилися збивати коптери терористів у такий спосіб, щоб вони залишалися придатними для подальшого використання. В підсумку захисники перепрошивають їх та застосовують вже проти самих окупантів.

Про це розповіли на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Ба більше, як доказ там опублікували фото українських позицій, яке воїнам ЗСУ вдалося витягти зі збитого БПЛА терористів "Л/ДНР".

Позиції ЗСУ на Донбасі Facebook "Повернись живим"

"Як працює розвідка бойовиків? На фото нижче зображені не просто терикони з червоно-чорним стягом. Ця світлина – останнє, що встиг зафіксувати ворожий коптер до того, як його збили українські військові. Бойовики, що фінансуються Росією, не шкодують безпілотників і готові піти на будь-який ризик (наприклад, підлетіти занадто близько/низько), аби отримати якомога більше інформації про наші позиції, людей і техніку", – розповіли волонтери.

"Захисники України, своєю чергою, натомість не просто знешкоджують ворожі коптери – вони навчилися збивати їх так, щоб полагодити, перепрошити і запустити в роботу проти самих же окупантів. Так трапилося і з безпілотником, який ви бачите на екрані", – додали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія завезла окупаційним військам на Донбас електромагнітну зброю проти безпілотників. Електромагнітні рушниці (REX 1 на фото, розробка російського концерну "Калашников") пригнічують сигнал навігації й зв'язку безпілотника, "садять" або притягують його до себе.

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