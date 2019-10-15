Запускали ракети: Росія провела нові навчання у Криму

Понад вісім тисяч російських військовослужбовців провели навчання з бойовими й електронними пусками ракет та стрільбою на 30 полігонах, зокрема і на території окупованого Криму.

Ракетники й артилеристи виконали бойове злагодження взводів, батарей і дивізіонів, освоїли нові методи виконання вогневих завдань із підтримки мотострілкових і танкових підрозділів у складній обстановці сучасного бою. Про це повідомила пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії.

Під час переміщення військ до місць проведення навчань задіяли залізничні ешелони, а велика частина техніки в складі колон зробила марші дорогами загального користування і пересічною місцевістю.

Росія провела нові навчання у Криму. Ілюстрація

На фінішному етапі навчань відбулися масштабні бойові пуски та стрільби з ракетних комплексів "Іскандер", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню "Торнадо-Г", "Ураган", самохідних гаубиць "Мста-С", "Акація" , "Гвоздика", самохідних знарядь "Нона" та інших систем.

Так, в Астраханській, Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, республіках Північного Кавказу, на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії, а також в окупованому Криму задіяли до 3000 одиниць ракетно-артилерійського озброєння.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні російські окупанти провели навчання своїх військово-космічних сил просто над головами мирного населення. Вони відбулися на полігоні Чауда поблизу Феодосії.

Жителі анексованого Криму були в паніці через потужні вибухи, які трапилися на полігоні "Опук".

У серпні Росія почала масштабні військові навчання на території окупованого півострова, де задіяли 8,2 тисячі осіб.

30 серпня Міноборони Росії провело в анексованому Криму на полігоні "Опук" військові навчання, метою яких було відпрацювати "захоплення позицій" із моря.

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