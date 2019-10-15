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15 жовтня • оновлено в 15:24
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/ Розслідування

Запускали ракети: Росія провела нові навчання у Криму

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Понад вісім тисяч російських військовослужбовців провели навчання з бойовими й електронними пусками ракет та стрільбою на 30 полігонах, зокрема і на території окупованого Криму.

Ракетники й артилеристи виконали бойове злагодження взводів, батарей і дивізіонів, освоїли нові методи виконання вогневих завдань із підтримки мотострілкових і танкових підрозділів у складній обстановці сучасного бою. Про це повідомила пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії.

Під час переміщення військ до місць проведення навчань задіяли залізничні ешелони, а велика частина техніки в складі колон зробила марші дорогами загального користування і пересічною місцевістю.

Росія провела нові навчання у Криму. Ілюстрація

Росія провела нові навчання у Криму. Ілюстрація

На фінішному етапі навчань відбулися масштабні бойові пуски та стрільби з ракетних комплексів "Іскандер", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню "Торнадо-Г", "Ураган", самохідних гаубиць "Мста-С", "Акація" , "Гвоздика", самохідних знарядь "Нона" та інших систем.

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Так, в Астраханській, Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, республіках Північного Кавказу, на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії, а також в окупованому Криму задіяли до 3000 одиниць ракетно-артилерійського озброєння.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
странный оккупант - столько пушек а на донбассе 6 лет война не кончается. опять таки рост товарооборота во время войны с украиной, продажа электроэнергии, твэлов)) такой оккупант прям другим на зависть да майдановцы?))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Жаль, что эти учебные стрельбы не велись по украинским батальонам сс, типа азов, донбасс.....ну да ладно, всему свое время.
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