"Запросимо Януковича!" Соловйов відзначився ідеєю про "нормандський формат"

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що в наступному "нормандському саміті" взяти участь від України нібито повинні експрезидент-утікач Віктор Янукович і експрем'єр-міністр Микола Азаров.

Так рупор окупантів відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що він готовий розмовляти тільки з тими представниками ОРДЛО, які покинули окуповані території та не підтримують терористів. Уїдливу відповідь Соловйов озвучив в ефірі пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на каналі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Янукович і Соловйов

"Ну і, звичайно, геніальні ідеї, які регулярно висловлюються, вони абсолютно ні про що. Тобто, ідея: "А давайте поговоримо з хорошим хлопцем, який живе за кордоном, але він сам з Луганська". Ну добре, давайте тоді наступний раз у "нормандський формат" ми будемо з боку України запрошувати "уряд національного порятунку", який сформується або вже сформовано в Москві. Ну давайте Азарова тоді посадимо за стіл переговорів, Януковича десь в Ростові", – поділився нетверезою ідеєю скандальний Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Зеленський заявив, що Україна не вестиме прямі переговори з терористами "Л/ДНР", котрі діють на тимчасово окупованій території Донбасу. При цьому президент підкреслив, що в ОРДЛО проживає багато людей і не всі вони сепаратисти.

Також глава держави запропонував включити в ТКГ у Мінську, які покинули Донбас через російську війну.

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