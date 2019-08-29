Запросили ідентифікувати труп: з'явилася нова схема обману з телефонами

В Одесі співробітник поліції придумав схему з виманювання грошей у довірливих громадян. Він пропонує на сайті безкоштовних оголошень продати iPhone X.

Однак через деякий час після покупки щасливому володареві раптом телефонують із поліції і просять прийти й упізнати труп знайомої. Коли розгублений чоловік приходить до відділення, з'ясовується, що у нього нібито вкрадений дорогий телефон і тепер все потрібно повернути хазяїну. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Викликали впізнати труп

Про таку історію в соцмережі розповіла одеситка. За її словами, вона купила через сайт безкоштовних оголошень iPhone X за 720 доларів. "Знайшла на ОЛХ, з коробкою, чистий айклауд. Ходила два тижні з ним. І тут мені телефонують із карного розшуку з Київського відділення поліції Одеси, який розташований на вул. Філатова. Кажуть, що знайшли труп жінки, моєї знайомої", – описує події одеситка.

Типове повідомлення Instagram

Instagram

Коли вона прийшла у відділення поліції до співробітника Максима К., то виявилося, що ніякого трупа немає. А викликали її тому, що новий телефон виявився нібито краденим. "Змусили вийти з айклауд, погрожуючи мене пов'язати, і я все віддала", – повідомляє дівчина.

Але яким же було її здивування, коли через п'ять днів цей самий телефон вона знову побачила на сайті оголошень. З тією ж фотографією, і з тим же описом.

Одеситка впевнена, що поліцейський Максим К. просто влаштував таку схему з виманювання грошей.

Фото iPhone X на сайті оголошень OLX

Зараз оголошення зберігається лише в архіві сайту.

Зустріч призначали в Аркадії

Що дивно, знайшовся і ще один постраждалий від цієї схеми. Він повідомив, що у нього точно так само в поліції відібрали дорогий телефон.

"У мене абсолютно така ж ситуація з тим самим поліцейським!!! Просто один в один!" – зазначив Віталій Станчев.

Виявилося, що це не єдиний випадок

З OBOZREVATEL Віталій поділився подробицями. "Та постраждала дівчина заплатила за телефон 720 доларів, а я 400. І, як виявилося, купували ми цей телефон у однієї й тієї ж дівчини. Зустріч призначала продавець в Аркадії напроти "Спортлайфа". Після продажу свій номер телефону продавець вимикала", – розповідає він.

У поліцію його запросили так само, як і іншу потерпілу. "Подзвонили і сказали, що потрібно прийти й упізнати труп якоїсь знайомої. Ми прийшли в Київське відділення поліції, на четвертий поверх у кабінет до цього Максима К. І там виявилося, що ніякого трупа немає, а мій новий телефон нібито крадений", – переповідає Віталій.

Його теж змусили зняти пароль і очистити iCloud (хмарне сховище, яке також допомагає відшукати телефон у разі крадіжки або втрати). "Якби телефон був крадений, то зняти пароль там дуже складно й дорого. А продали мені його абсолютно чистим. Тепер зрозуміло, що поліцейський просто змушує чистити його, щоб потім не виникло підозр", – вважає ошуканий хлопець.

Фото iPhone X на сайті оголошень OLX

У поліції співробітник тиснув на жертву й усе відбувалося настільки швидко, що потерпілі не встигали отямитися. Все-таки вони приходили з настроєм упізнати труп своєї знайомої, а тут ситуація різко змінювалася.

І тільки після того, як вони покидали поліцейську дільницю, починали розуміти, що їх, можливо, ошукали. Віталій навіть подзвонив до поліції й уточнив, чи працює у них такий співробітник Максим К. Виявилося, так, працює.

В управлінні поліції проводять перевірку

У Головному управлінні поліції Одеської області, куди ми відправили запит, нам відповіли, що зараз проводять перевірку цих випадків. Про результати обіцяли повідомити.

Відповідь ГУ НП Одеської області Obozrevatel

Також ми поспілкувалися безпосередньо зі співробітником поліції Максимом К., попросивши його прокоментувати ситуацію з телефонами. "Звертайтеся до обласного управління поліції і вам там все розкажуть. Або приїжджайте в Одесу, і ми з вами в обласному управлінні поговоримо. До побачення", – відповів він нам.

Судячи з декларації цього правоохоронця, у відділенні поліції він працює років зо три, сам родом із Одеської області.

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