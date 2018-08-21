МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Запрошую на рибалку": Гриценко висловився про скандал з Комаровським

Читати новину російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко запросив лікаря і телеведучого Євгена Комаровського на рибалку з тим, щоб "аргументовано, абсолютно чітко показати", що спроби домовитися з президентом РФ по Донбасу марні.

Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

Коментуючи хвилю звинувачень на адресу відомого педіатра, яку викликали його слова про те, що той готовий сходити з Путіним на рибалку і там вирішити питання конфлікту на сході України, політик заявив: мова йде про "масовану резонансну кампанію з цькування Євгена Комаровського".

Новини
Може, Комаровський хотів втопити маленького мерзотника? А ви його труїте

У цьому контексті Гриценко звернув увагу на той факт, що інтерв'ю, яке викликало резонанс, було присвячене "вкрай важливим проблемам для країни" - збереження життя і здоров'я дітей. Опоненти Комаровського не приділили цьому уваги, але "вчепилися тільки в одне, де він просто емоційно сказав". Політик також зауважив, що гостра реакція на слова медика мала місце через 2 місяці після виходу інтерв'ю.

У контексті пропозиції Комаровського порибалити з Путіним і вирішити українське питання, Гриценко сказав: "Я готовий йому аргументовано, абсолютно чітко показати, що йому не вдалося б ні за одну, ні за дві рибалки з Путіним вирішити це питання. Не вдасться. Багато хто пробував. Мало, якщо хочете, твердої позиції, мало щирого бажання, яке, я переконаний, є у Євгена Олеговича Комаровського. Йому не вдасться. Тут треба набагато більше зусиль".

"Я запрошую, якщо нас дивиться чи послухає Євген Олегович, вас на рибалку, до себе. Або ви до себе запросіть, і ми про це серйозно поговоримо", - запропонував політик. "Я впевнений, що не хоче за будь-яку ціну Комаровський миру, бо це буде капітуляція. Він хоче на гідних умовах, щоб це не було перемир’я, яке порушується через 3 дні, щоб це був довготривалий мир. Я готовий йому це розказати на рибалці, я готовий показати. Я впевнений, що він сприйме і підтримає це", - підкреслив Гриценко.

Новини
Гриценко розповів, які свідчення готовий дати силовикам Путіна

Лідер "Громадянської позиції" також заявив про те, що готовий запросити Комаровського до лав своєї політичної сили. "Я ні разу не пропонував йому нікуди входити, не пропонував увійти в нашу команду. А знаєте, зараз задумався після того, що я бачу, як він тримає позицію – можливо. Я хотів би, щоб такі люди були поряд. Навіть якщо є відмінні взгляди, ми знайдемо порозуміння на базовій ціннісній основі", - сказав політик.

Як писав OBOZREVATEL, Євген Комаровський висловився щодо звинувачень на свою адресу. Зокрема, він заявив: "Я готовий розмовляти з ким завгодно і де завгодно, якщо є хоч найменший шанс поліпшити ситуацію. Це краще, ніж стріляти і гадити один одному на голови".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Анатолій ГриценкоЄвген Комаровський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мироненко Таня
Мироненко Таня
Добрый день, у кoго гипертония - срочнo чиcтитe сocуды! Этo навсегдa сбивaeт дaвлениe дo 120/80 за 1 курс http://davleniestabil.forumhi.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги