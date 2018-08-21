"Запрошую на рибалку": Гриценко висловився про скандал з Комаровським

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко запросив лікаря і телеведучого Євгена Комаровського на рибалку з тим, щоб "аргументовано, абсолютно чітко показати", що спроби домовитися з президентом РФ по Донбасу марні.

Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

Коментуючи хвилю звинувачень на адресу відомого педіатра, яку викликали його слова про те, що той готовий сходити з Путіним на рибалку і там вирішити питання конфлікту на сході України, політик заявив: мова йде про "масовану резонансну кампанію з цькування Євгена Комаровського".

У цьому контексті Гриценко звернув увагу на той факт, що інтерв'ю, яке викликало резонанс, було присвячене "вкрай важливим проблемам для країни" - збереження життя і здоров'я дітей. Опоненти Комаровського не приділили цьому уваги, але "вчепилися тільки в одне, де він просто емоційно сказав". Політик також зауважив, що гостра реакція на слова медика мала місце через 2 місяці після виходу інтерв'ю.

У контексті пропозиції Комаровського порибалити з Путіним і вирішити українське питання, Гриценко сказав: "Я готовий йому аргументовано, абсолютно чітко показати, що йому не вдалося б ні за одну, ні за дві рибалки з Путіним вирішити це питання. Не вдасться. Багато хто пробував. Мало, якщо хочете, твердої позиції, мало щирого бажання, яке, я переконаний, є у Євгена Олеговича Комаровського. Йому не вдасться. Тут треба набагато більше зусиль".

"Я запрошую, якщо нас дивиться чи послухає Євген Олегович, вас на рибалку, до себе. Або ви до себе запросіть, і ми про це серйозно поговоримо", - запропонував політик. "Я впевнений, що не хоче за будь-яку ціну Комаровський миру, бо це буде капітуляція. Він хоче на гідних умовах, щоб це не було перемир’я, яке порушується через 3 дні, щоб це був довготривалий мир. Я готовий йому це розказати на рибалці, я готовий показати. Я впевнений, що він сприйме і підтримає це", - підкреслив Гриценко.

Лідер "Громадянської позиції" також заявив про те, що готовий запросити Комаровського до лав своєї політичної сили. "Я ні разу не пропонував йому нікуди входити, не пропонував увійти в нашу команду. А знаєте, зараз задумався після того, що я бачу, як він тримає позицію – можливо. Я хотів би, щоб такі люди були поряд. Навіть якщо є відмінні взгляди, ми знайдемо порозуміння на базовій ціннісній основі", - сказав політик.

Як писав OBOZREVATEL, Євген Комаровський висловився щодо звинувачень на свою адресу. Зокрема, він заявив: "Я готовий розмовляти з ким завгодно і де завгодно, якщо є хоч найменший шанс поліпшити ситуацію. Це краще, ніж стріляти і гадити один одному на голови".