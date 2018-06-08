"Запропонував продати дітей": Михайла Єфремова звинуватили в бандитизмі

Пропозиція російського актора Михайла Єфремова "посилати Україні газ безкоштовно 10-15 років", щоб помиритися з країною, "цікава, якщо оперувати категоріями російського рейху".

Таку заяву в інтерв'юOBOZREVATELзробив журналіст Айдер Муждабаєв.

Він прокоментував висловлювання Єфремова, озвучене в ефірі програми журналіста Юрія Дудя, про спосіб примирення з Україною: "Якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому".

"Тобто сенс його пропозиції такий. У родині кілька дітей. Двох вкрали бандити і тримають в заручниках - Крим і Донбас. І ось він пропонує батькам цієї великої багатодітної сім'ї продати цих дітей за гроші", - сказав Муждабаєв.

І зауважив: "Ну, пропозиція, звичайно, цікава - якщо оперувати категоріями російського рейху, з їх работоргівлею і продажністю, коли все вирішують гроші".

Журналіст підкреслив: "Цим російським лібералам треба вивчити одну фразу: "Крадене повертають". Все. Крапка. А якщо ви його не повертаєте, ви залишаєтеся злодіями. І продати крадене господареві - це пропозиція від людей з ментальністю злочинця. І якщо вони називають себе лібералами, то це всього лише клікуха така - "Ліберал". В одній банді з Путіним".

Як писавOBOZREVATEL, раніше Айдер Муждабаєв жорстко відповів на пропозицію російського актора Михайла Єфремова віддати Україні Кримський міст, щоб "помиритися з Україною".