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8 лютого • оновлено в 07:51
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"Заповажаєте нас після Криму і Донбасу!" Соколова потужно відповіла на брехню Соловйова про Україну

7.6т
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Українська журналістка Яніна Соколова яскраво відповіла на фейк топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова про те, що Україна нібито ніколи не воювала за свою незалежність від СРСР.

Вона влаштувала йому короткий історичний екскурс в ефірі шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube і жорстко потролила рупора путінського режиму (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"СРСР не був тоталітарною д*пою тільки тому, що українцям не довелося воювати з ним за свою незалежність. Так вважає резервуар для кабачкової ікри і оспівувач "Молі" Володимир Рудольфович Соловйов. Наскільки я пам'ятаю, СРСР розвалився сам на початку 90-х. Ну, як сам – самоліквідувалася, тому що був слабкий і нежиттєздатний", – зазначила телеведуча.

"А ось коли "совок" був сильним, х*р з нього можна було вийти без війни. І українці воювали за незалежність України із Союзом з початку 50-х у Карпатах. Потім у 60-х всіх, хто виступав за незалежність, ви репресували і відправили в Сибір. Де вони, до речі, піднімали повстання, а ще до цього – десятки селянських повстань проти влади", – додала Соколова, нагадавши про головні з них.

Соколова і Соловйов

Соколова і Соловйов

  • 1930 рік – повстання в Шепетівському, Тульчинському, Бердичівському та Одеському округах.

  • 1942-1954 роки – війна УПА проти СРСР.

  • 1962 рік в Тернопільській області почалася оборона Почаївської лаври проти закриття, в якій брали участь понад 5 тисяч осіб.

"Чудовий приклад, як Угорщина у 1956-му і Чехословаччина у 1968-му хотіли вийти з-під впливу "миролюбного" СРСР, а "совок" розчавив їх танками. Як у 1991-му ви вислали в Ригу ОМОН, щоб "миролюбно" Латвії дати незалежність, і розгорнули військову операцію в Литві з тієї ж причини", – продовжила нагадувати журналістка факти з історії ХХ століття Соловйову.

Однак, зазначила вона, найогидніше те, що Росія не поважає українців за те, що вони не воювали за свою незалежність у 1991 році. Соколова обурилася через те, що країна-агресорка переконана, що подарувала Україні суверенітет із панського плеча, а тому її народ не гідний жити у своїй державі.

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"Це як виходить? Ви війну на Донбасі почали, щоб допомогти нам юридично узаконити незалежність?" – нарікає журналістка. Крім того, вона нагадала, як за часів СРСР і після його розпаду велася активна пропаганда того, що всі народи, які його населяли (крім російського), є неповноцінними.

"Ви помітили, що нас весь радянський і пострадянський час вчили: американці – слабаки, китайці – дрібні, х*хли – смішні, білоруси – взагалі смішні, киргизи і таджики – недорозвинені. Тільки німці класні. Сволота, але потужні. А ви не замислювалися – може, це тому, що вони вам два роки такого тягла давали?! І тепер якось незручно в пристойному суспільстві сказати, що тебе якісь терпіли відм*дохали. Ось і ви після Донбасу і Криму почнете нас поважати! Тільки нам ваша повага на ... не впала", – жорстко підсумувала Соколова, звертаючись до окупантів та їхніх пропагандистів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Яніна Соколова Володимир Соловйов
Тег
СРСР
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Odessa Max
Odessa Max
Забавно УПА воевало со своими же и под покровительством нацистов. До этого сидели тихо и не вякали. воэны схронопитековые. Из досягнень, бой сброда по Бродами, где штаны измазали жидкости, и конечно же - Во*лын*ская рез*ня - это истинно неповторимые победы мапзей над человечностью
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
ага,зауважают,держи рот шире,уебище лесное из сказки про мандалай.
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hunt andres
hunt andres
Боже, какая б*ядь ))))
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