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Запахло смаженим: стало відомо про ганебну втечу "Л/ДНР" від ЗСУ

2.1т Читати матеріал російською

Українська піхота в районі Горлівки змусила терористів залишити декілька своїх передових позицій і відійти в тил.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін. Він додав, що терористи відійшли без застосування зброї та дотримуючись усіх домовленостей про перемир'я.

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"Просто поки ще тепло наша піхота посилено копає і потихеньку просувається вперед. Вийшла ситуація, що раптом частина позицій бойовиків несподівано для них виявилася в напівкільці наших передових позицій. Відчуваючи, що зараз запахне смаженим, вони, прихопивши зброю, просто втекли в тил, залишивши свої укріплені позиції", – розповів Мисягін.

Запахло смаженим: стало відомо про ганебну втечу "Л/ДНР" від ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу виклали відео потужного вогневого удару Збройних сил України по позиціях терористів на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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