Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", розмріявся про захоплення Києва і повне "возз'єднання РФ і України".

Про це він заявив в інтерв'ю одному з сепаратистських ресурсів, розмірковуючи про підсумки п'яти років російської агресії щодо України. При цьому Прилєпін поскаржився на колосальні втрати в рядах терористів.

"Є й розчарування, є і радість, багато чого є. Занадто багато похоронів, щоб спокійно про все говорити. Заспокоюю себе тим, що в XVII столітті відстань від возз'єднання України з Росією до повернення Києва зайняла понад півстоліття. Не кажучи про Правобережну Україну. Це дуже довгі процеси", - заявив він.

"Але хотілося б хоч одним оком подивитися. У нашому батальйоні багато хто вже не зможуть цього зробити. Зокрема бійці й офіцери, які воювали два, три, чотири і навіть п'ять років і загинули щойно, або в 2018-му, або в 2017-му. Сподіваюся, хоч хтось це побачить із нас", - сказав терорист.

Захар Прилєпін Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник "ДНР" поскаржився на очевидну перевагу ЗСУ у військовій могутності перед терористами, заявивши, що "їх потихеньку переб'ють, якщо так справа піде й далі".

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