Замовника "вбивства" Бабченка захищає адвокат Єфремова і Крисіна

Громадянина Г., якого в СБУ вважають організатором планованого вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, захищає фірма адвоката Євгена Солодка, відомого також завдяки справам екс-регіонала Олександра Єфремова і "тітушковода" Юрія Крисіна.

Адвокат відомий тим, що у 2016 році у справі Єфремова висловлював позицію захисту протягом 9 годин. Слідчий суддя тоді заявив, що захисник зловживає своїми правами і затягує процес, пише "Радіо Свобода".

У справі Юрія Крисіна Солодко заявляв, що існує загроза життю підзахисного. Адвокат зазначив, що до будівлі суду прийшли "агресивні молоді люди, які скандували "Крисіну - смерть".

"Зараз адвокати нашої фірми працюють з "організатором вбивства" Аркадія Бабченка. Перше враження - провокація, організована досить неестетично. Спроба "закошмарити" підзахисного відразу не вдалася, а далі будемо розбиратися", - написав адвокат у Facebook ввечері 30 травня.

Нагадаємо, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот можливого вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст насправді живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду у $15 тис. У мережі із захватом сприйняли новину про "воскресіння" журналіста.

Також було опубліковано відео затримання замовника 30 травня, яким, за інформацією СБУ, виявився завербований спецслужбами РФ українець, екс-учасник АТО.