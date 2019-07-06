"Замовник займає високий пост": озвучена сенсація про вбивство Шеремета

До вбивства журналіста Павла Шеремета може бути причетний один із нардепів, який і зараз займає досить високу посаду.

Таку заяву зробив екс-генпрокурор Віктор Шокін в інтерв'ю "Стране". "Людина, яка, як я вважаю, в цьому брала участь як замовник, займала раніше і займає зараз досить високий пост", – сказав він.

При цьому називати прізвище публічно екс-чиновник відмовився.

Павло Шеремет

"Але я припускаю і, як говорив раніше, практично впевнений... Щоб сказати з гарантією, необхідно провести слідчі дії певного характеру. Причому там зовсім небагато треба зробити. Я вже пропонував, що для цього необхідно – просто повернути групу, яка розслідувала справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе... Ті, хто ведуть справу Шеремета, мене прекрасно зрозуміли. Я зустрічався з колегами, які вели історію по Гонгадзе – вони вважають, що в моїх словах є, як мінімум, значна частка правди. Це не 100%, і треба це перевірити – усе займе місяць, не більше. Тоді можна було би поставити крапку у цій справі. Зв'язок між цими справами, швидше за все, є", – сказав Шокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. При вбивстві використовувалося вибуховий пристрій з дистанційним управлінням.

Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста, але поки її не ідентифіковано". Також поліція засекретила частину матеріалів у справі Шеремета.

Відзначимо, що посольство США закликало до більш ретельного розслідування вбивств українських журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета.

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