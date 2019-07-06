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"Замовник займає високий пост": озвучена сенсація про вбивство Шеремета

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До вбивства журналіста Павла Шеремета може бути причетний один із нардепів, який і зараз займає досить високу посаду.

Таку заяву зробив екс-генпрокурор Віктор Шокін в інтерв'ю "Стране". "Людина, яка, як я вважаю, в цьому брала участь як замовник, займала раніше і займає зараз досить високий пост", – сказав він.

При цьому називати прізвище публічно екс-чиновник відмовився.

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Павло Шеремет

Павло Шеремет

"Але я припускаю і, як говорив раніше, практично впевнений... Щоб сказати з гарантією, необхідно провести слідчі дії певного характеру. Причому там зовсім небагато треба зробити. Я вже пропонував, що для цього необхідно – просто повернути групу, яка розслідувала справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе... Ті, хто ведуть справу Шеремета, мене прекрасно зрозуміли. Я зустрічався з колегами, які вели історію по Гонгадзе – вони вважають, що в моїх словах є, як мінімум, значна частка правди. Це не 100%, і треба це перевірити – усе займе місяць, не більше. Тоді можна було би поставити крапку у цій справі. Зв'язок між цими справами, швидше за все, є", – сказав Шокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Павло Шеремет
Місце
Україна
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Луговской Николай
Луговской Николай
Если "высокий пост",то это гиблое дело...
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Якщо Шокіна запросили на проросійську помийну яму "Страну", значить це комусь потрібно.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Пустая болтовня.
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