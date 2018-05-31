Замовник вбивства Бабченко: спливли цікаві деталі про сім'ю Германа

Організатор замаху на російського журналіста Аркадія Бабченко Борис Герман є родичем народного депутата України V, VI скликань, члена Партії регіонів Дмитра Притики.

Про це йдеться на порталі genshtab.info.

Дмитро Притика

Так, сестра Германа Лідія Львівна є дружиною Притики, який також відомий тим, що в 1991-2006 роках - очолював Вищий арбітражний (господарський) суд України.

На жінку записана частина бізнесу родини, в тому числі і "Видавничий дім", який, як стверджується, є є безумовним монополістом в області видання правничої літератури.

Крім того, сім'я Притика потрапляла в корупційні скандали. Наприклад, в 2005 році преса писала про купівлю занадто дорогої квартири в Києві на Грушевського, 9-А.

Як повідомляв OBOZREVATEL , адвокат Євген Солодко розповів, що Герман є виконавчим директором підприємства СП "Шмайсер", яке виробляє зброю для українських військових, а також займався благодійністю для потреб АТУ.