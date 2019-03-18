"Замовила дівчина!" Розкриті деталі звірячого вбивства солдата під Харковом

У Харківській області затримали чотирьох осіб за підозрою у вбивстві військового контрактної служби ЗСУ.

У прес-службі поліції повідомили, що вбивство солдата замовила дівчина.

Слідство встановило: під час спільного розпивання спиртного вона повідомила трьом молодим людям, що військовий нібито її зґвалтував і запропонувала їм убити його за винагороду. За її словами, у військовослужбовця була банківська картка з великою сумою грошей.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Чугуївського відділу поліції викрили групу осіб, причетних до злочину. Ними виявилися 15, 16 і 18-річні місцеві молоді люди і 22-річна мешканка Харкова", – повідомили в поліції.

У НПУ розкрили деталі жорстокого вбивства. Відомо, що солдата вбили в лісі: нанесли декілька ударів ножем по голові, кінцівках і тулубу. Після того, як він втратив свідомість, у нього забрали одяг та інші речі, спалили й покинули місце злочину. Повернувшись до дівчини, вони повідомили, що виконали замовлення і як підтвердження показали відео.

Вбивство солдата ЗСУ

За фактом події порушили кримінальну справу за п.п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській області жорстоко вбили солдата-контрактника.

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