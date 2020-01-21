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21 січня • оновлено в 22:14
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/ Розслідування

"Заморожування" – не варіант: Загороднюк виступив проти повного розведення військ на Донбасі

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Україна виступає проти повного розведення сил і засобів по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить "Мінським угодам" і призведе до заморожування конфлікту.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю "Інтерфаксу", зазначивши, що для розведення на 410 км могло б піти багато років.

"Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є помилковим, і таким, що суперечить самій суті Мінських угод. З ким розводитися, якщо вони повинні роззброюватися? Насправді, є багато причин, але це основна", – сказав він.

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За словами міністра, війну можна завершити в тому випадку, якщо терористи "Л/ДНР" виконають "Мінськ" і покинуть українські землі.

"У нас на сході України не було конфліктів до 2014 року, ніяких переслідувань на етнічному або мовному ґрунті. Це конфлікт, який був створений в 2014 році абсолютно штучно. Як він був створений, так само його можна і завершити. Якщо Мінські угоди виконувати, то в суцільному розведенні по всій лінії немає сенсу", – додав Загороднюк.

Розведення на Донбасі, ілюстрація

Розведення на Донбасі, ілюстрація

штаб ООС

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі готують нове розведення військ, Україна і РФ обговорили 9 ділянок, однак поки що домовилися лише по одній.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Kurkin Alexandr
Kurkin Alexandr
Тупая, а что нападать???
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