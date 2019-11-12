Путін проверне угоду? Портников розкрив прийом із заморозкою конфлікту на Донбасі

Замороження конфлікту на Донбасі можливе тільки на умовах президента Росії Володимира Путіна, однак це не в його інтересах.

Таку думку в своєму блозі на YouTube-каналі "Радіо Свобода" висловив публіцист Віталій Портников (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Адже заморожений конфлікт, по суті, призводить до того, що Росія втрачає важливий фактор свого впливу на українську політичну ситуацію... Цей вплив перетворює території, окуповані Росією, з рани на проблему", – сказав він.

Володимир Путін Колаж

Журналіст додав, що заморозка конфлікту, наприклад, у Молдові, була введена після того, як керівники країни за посередництва РФ підписали прямі домовленості з окупантами.

Портников вважає, що подібний сценарій Кремль може повторити і в Україні, що дозволить йому легітимізувати окупаційні адміністрації.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников заявив, що президент Росії Володимир Путін може обдурити главу України Володимира Зеленського на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram