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5 листопада • оновлено в 22:11
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Оформив на підставних осіб: заступника мера Ужгорода викрили в мільйонній махінації із землею

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Заступника голови Ужгородської міської ради викрили в масштабних зловживаннях, у результаті яких були відчужені земельні ділянки, призначені під житлову забудову.

Про це у вівторок, 5 листопада, повідомила пресслужба СБУ. Співробітники спецслужби встановили, що в 2014 році, будучи членом земельної комісії міськради, чиновник оформив на підставних осіб три земельні ділянки загальною площею 0,3 га.

"Пізніше земля була протиправно передана в розпорядження його дружині, яка влітку цього року продала її своєму знайомому за 1 млн 200 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.

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Оформив на підставних осіб: заступника мера Ужгорода викрили в мільйонній махінації із землею

ssu.gov.ua

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, в приміщенні Ужгородської міської ради та за місцями роботи й проживання фігуранта справи були проведені обшуки.

"Вирішується питання про оголошення заступнику голови міськради підозри в скоєнні злочину", – відзначили в СБУ.

Оформив на підставних осіб: заступника мера Ужгорода викрили в мільйонній махінації із землею

ssu.gov.ua

Оформив на підставних осіб: заступника мера Ужгорода викрили в мільйонній махінації із землею

ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Запорізькій області поліція підозрює нардепа Вадима Кривохатька в зловживанні владою. Він "вибив" землю для учасників АТО, але потім ділянки виявилися у його помічника.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна Ужгород
Теги
Служба безпеки України фотографии
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