Замкомандувача Сухопутних військ потрапив у ДТП під Миколаєвом: усі подробиці аварії

Під Миколаєвом в аварії постраждав заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України з логістики, генерал-лейтенант Сергій Кропивченко.

Про це повідомляє прес-служба командування Сухопутних військ на своїй сторінці в Facebook. Аварія сталася ввечері 11 січня на трасі Миколаїв-Благовіщенське, поблизу населеного пункту Себине Новоодеського району Миколаївської області. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Бригадою" швидкої "постраждалим була надана медична допомога, після чого їх доставили в лікарню. ДТП сталося в умовах сильної ожеледиці. Стан постраждалих у ДТП оцінюється як середньої тяжкості і стабільне", – сказано в повідомленні.

"Новини N"

При цьому місцеве видання "Новости N" уточнює, що позашляховик Hyundai Terracan з номерними знаками ЗСУ їхав по трасі, з боку Миколаєва в напрямку Нової Одеси. Біля села Себине водій не впорався з керуванням і Hyundai зачепив Daewoo Lanos, який рухався в попутному напрямку. Після зіткнення корейський позашляховик різко змінив траєкторію руху і врізався в напівпричіп сідельного тягача MAN, який стояв на узбіччі.

Прес-служба поліції області вказала, що водій автомобіля Hyundai, 23-річний військовослужбовець, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Daewoo. Військовому загрожує штраф або арешт на строк до шести місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі в ДТП розбився відомий український журналіст Роман Кисіль. Разом з ним в аварії загинула його мати.

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