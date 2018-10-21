Замітають сліди? РосЗМІ видалили резонансне відео з ''керченським стрілком''

Нещодавно опубліковане відео стрілянини і вибуху в Керченській політехнічному коледжі у Криму, зняте камерами спостереження, видалили із сайтів-першоджерел "Вести.ру", "Вести.Крым" і його YouTube-каналу.

Так, на "Вести.ру" оприлюднена новина про те, що в нападника Владислава Рослякова міг бути спільник. Такі висновки зроблені з кадрів відео, на якому зафіксовано, як Росляков зустрічає невідомого хлопця біля входу в навчальний заклад та вітається з ним.

"На записах, зробленими камерами спостереження, видно, що стрілок кілька разів контактував з однією і тією ж людиною безпосередньо перед трагічними подіями", - сказано в матеріалі.

Владислав Росляков Скрін відео

Раніше в тексті було гіперпокликання на вищезгаданий ролик, проте через деякий час після публікації його прибрали. При цьому сторінка, на якій раніше можна було подивитися відео, видає помилку 404.

На головній сторінці сайту "Вести.Крым" був матеріал із відео нападу, однак при спробі перейти на нього відкривалася інша стаття. Згодом посилання прибрали з головної сторінки.

До видалення відео Скрін головної сторінки сайту "Вести.Крым"

Скрін головної сторінки сайту "Вести.Крым"

Нагадаємо, що 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі розстріляли і підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим в бібліотеці. Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінили напад як теракт і вже почали розслідування.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Росія несе відповідальність за масовий розстріл людей в коледжі і повинна за це відповісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за деякими даними, Росляков довго готувався до бійні. Він поцупив у матері гроші, а тренувався стріляти біля покинутого заводу і в спеціальному центрі.

Більш того, хлопець напередодні трагедії підходив підготовку в Сімферополі. Також журналісти знайшли місце, де він стріляв по мішенях та збирав вибухівку. Там знаходився спалений ноутбук підлітка.