Замість Ради СІЗО: суд виніс рішення щодо скандального екс-регіонала Єфремова

Екс-главі парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову, якому заборонили брати участь у виборах до Верховної Ради 21 липня, продовжили арешт ще на два місяці до 17 серпня 2019 року.

Відповідне рішення було винесено в середу, 19 червня, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Старобільським районним судом Луганської області продовжено запобіжний захід (утримання під вартою) обвинуваченому А. Єфремову ще на 2 місяці до 17.08.2019 включно", – сказано в повідомленні.

Олександр Єфремов rbc.ua

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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