Замість Ради СІЗО: суд виніс рішення щодо скандального екс-регіонала Єфремова

Екс-главі парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову, якому заборонили брати участь у виборах до Верховної Ради 21 липня, продовжили арешт ще на два місяці до 17 серпня 2019 року.
Відповідне рішення було винесено в середу, 19 червня, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
"Старобільським районним судом Луганської області продовжено запобіжний захід (утримання під вартою) обвинуваченому А. Єфремову ще на 2 місяці до 17.08.2019 включно", – сказано в повідомленні.
Олександр Єфремов
rbc.ua
Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Екс-регіонал Володимир Ландик розповів, що захоплення Луганської ОДА та СБУ трапився саме за командою Єфремова.
У свою чергу, в "Опозиційному блоці" назвали справу проти Єфремова сфабрикованою, а Ландика закликали притягнути до відповідальності.
Єфремов заявив, що вважає свій арешт бажанням влади відвернути увагу суспільства від проблем у державі. Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що екс-нардеп особисто причетний до розпалювання війни на сході України.
3 січня 2017 року правоохоронці вручили Єфремову обвинувальний акт. Луценко пояснив, що його підозрюють одразу в кількох злочинах. У ФБР розповіли, що екс-регіонал перевів мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Справа Олександра Єфремова" на сайті "OBOZREVATEL".