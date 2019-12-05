Замість бензину залили дизель: у Миколаєві на "ОККО" знищили кілька авто

У Миколаєві на автозаправний станції "ОККО" переплутали сховища для палива, в результаті чого в авто замість бензину заливали дизель.

Надзвичайна подія трапилася на АЗС на вулиці Космонавтів, 93, передає "Преступности.нет" із посиланням на джерело в поліції.

Повідомляється, що на заправці переплутали резервуари для палива, і ті, які призначені для бензину, наповнили соляркою. Відомо, що на цьому АЗС заправлялися паливом службові автомобілі управлінь Нацполіції та патрульної поліції.

В результаті події були пошкоджені кілька "Toyota Prius", "Mitsubishi Outlander" та "Skoda Rapid". Попередньо, кілька машин вже не підлягають ремонту.

Також пошкодили і нові автомобілі з "Toyota Центру". Наразі невідомо, скільки саме авто було пошкоджено.

"Зараз вирішуємо з автомобілями, але вже зрозуміло, що там все дуже погано", – зазначили у поліції.

Карта Миколаєва Скріншот

Користувачі соцмереж також повідомляли, що в їхні авто залили дизель.

"Мій автомобіль теж серед постраждалих. На гаряче лінії скаргу прийняли і сказали чекати дзвінка... Заправилися, а через кілометр авто почало стукати", – повідомила Людмила Сидоренко.

Скріншот

У пресслужбі компанії "ОККО" заявили, що можуть компенсувати збитки водіям.

"Зараз наша мережа з'ясовує всі обставини наявної ситуації. Звичайно, якщо помилка трапилася з нашого боку, ми компенсуємо збитки клієнтам. Зі свого боку, щоб максимально оперативно і якісно надавати зворотний зв'язок, звертаємося до клієнтів мережі з проханням фіксувати звернення на гарячу лінію ОККО за номером 0800501101. Колеги зафіксують звернення, поставлять всі необхідні уточнювальні запитання і проконсультують щодо подальших дій. Дякую за розуміння", – йдеться у повідомленні.

АЗС Перший незалежний

Зазначимо, що заміна палива для авто загрожує серйозними ушкодженнями, аж до його виходу з робочого стану. При потраплянні солярки у паливну систему дизель не згорятиме, а відбуватиметься утворення великої кількості нагару. Це призведе до закупорювання паливних магістралей бензинового авто. А коли залишки бензину будуть використані, то двигун затихне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі для водіїв приготували нові пастки на автомобільних заправних станціях. Так, працівники заправок проводять махінації з бензином і кладуть гроші собі в кишеню.

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