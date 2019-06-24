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Замішаний прикордонник: у ГПУ розкрили подробиці резонансного замаху на вбивство

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Співробітника Державної прикордонної служби заарештували за сприяння в підготовці теракту проти військовослужбовця одного з розвідувальних органів України.

У прес-службі Генпрокуратури заявили, що 12 червня громадянину Н. повідомили про підозру в пособництві в незакінченому замаху на терористичний акт за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 ККУ.

Печерський райсуд Києва в той же день ухвалив рішення тримати його під вартою без права застави.

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Як передає "УП", прокуратура підтвердила, що мова йде про теракт, який готував росіянин Олексій Комарічєв. Він 4 квітня сам постраждав від вибухівки, закладеної під автомобіль.

За даними "Патріотичного братства прикордонників України", затриманий є військовослужбовцем Маріупольського прикордонного відділу.

Нагадаємо, 17 квітня СБУ повідомила про затримання 8 осіб, підозрюваних у сприянні терористичній групі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ затримала главу "Центральної виборчої комісії ДНР" Романа Лягіна, який допомагав окупантам проводити фейкові референдуми.

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Місце
Україна
Теги
ГПУтерактДержприкордонслужба
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