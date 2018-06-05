"Замішаний" МОЗ: Україна врятувала країну НАТО від потужної хакерської атаки

В Україні недбалість гендиректора одного з держпідприємств мало не призвела до хакерської атаки на дипломатичну установу країни-учасниці НАТО.

Чиновник, який очолював підприємство при Міністерстві охорони здоров'я, порушив правила захисту інформації і використання автоматизованих систем, повідомили на сторінці СБУ у Facebook.

"Через це зловмисники отримали доступ до інформаційних систем держустанови МОЗ. Також хакери намагалися скористатися цим зломом для кібератак на іноземне представництво", - пояснили у Службі безпеки України.

Генеральному директору оголосили про підозру у вчиненні злочину і звільнили його з посади.

Як писав OBOZREVATEL, невідомі хакери атакували найбільші банки.