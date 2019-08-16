Замішана Росія: Гіркін розповів, хто вбив ватажка "ДНР" Захарченка

У ліквідації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка найперше були зацікавлені його російські куратори.
Таку версію озвучив одіозний терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) у інтерв'ю MK.RU. У зв'язку з цим він виключив причетність до вбивства українських спецслужб, зазначивши, що не вірить в "офіційні" версії сторони "ДНР".
"Вважаю, що без участі людей, пов'язаних, скажімо так, із впливовими російськими колами, усунути Захарченка було б неможливо. Не думаю, що рішення про усунення було ухвалене офіційною владою, але більш ніж імовірно, що існували серйозні сили, зацікавлені в усуненні" , – зазначив Гіркін.
Олександр Захарченко
Politeka
З його слів, причина усунення Захарченка – комерційні питання. Йдеться про контроль над сірими схемами і над промисловістю на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Що стосується політичних мотивів, то їх, вважає терорист, не було.
"Якби політичні мотиви були головними, то Захарченка просто викликали б у Москву і залишили тут. Як це було, наприклад, із Болотовим (Валерій Болотов, ексватажок "ЛНР". – Ред.)", – впевнений Гіркін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 серпня терористи у Донецьку затримали "українських диверсантів", яких звинуватили у вбивстві ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Окупанти заявили, що один із затриманих нібито є агентом Служби безпеки України.
Соратники Захарченка, вивчивши місце вибуху і процес закладки бомби, дійшли висновку, що його вбивство відбулося не без допомоги наближених до нього людей.
У січні відомий український режисер Сергій Лозниця заявив, що відео, на якому зафіксоване вбивство Захарченка, могло бути постановним.
У травні ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що слідство встановило організаторів, виконавців і замовників вбивства Захарченка. Він додав, що серед замовників вбивства є "високопоставлені громадяни України та інших країн".
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