Замішана Росія: Гіркін розповів, хто вбив ватажка "ДНР" Захарченка

У ліквідації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка найперше були зацікавлені його російські куратори.

Таку версію озвучив одіозний терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) у інтерв'ю MK.RU. У зв'язку з цим він виключив причетність до вбивства українських спецслужб, зазначивши, що не вірить в "офіційні" версії сторони "ДНР".

"Вважаю, що без участі людей, пов'язаних, скажімо так, із впливовими російськими колами, усунути Захарченка було б неможливо. Не думаю, що рішення про усунення було ухвалене офіційною владою, але більш ніж імовірно, що існували серйозні сили, зацікавлені в усуненні" , – зазначив Гіркін.

Олександр Захарченко Politeka

З його слів, причина усунення Захарченка – комерційні питання. Йдеться про контроль над сірими схемами і над промисловістю на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Що стосується політичних мотивів, то їх, вважає терорист, не було.

"Якби політичні мотиви були головними, то Захарченка просто викликали б у Москву і залишили тут. Як це було, наприклад, із Болотовим (Валерій Болотов, ексватажок "ЛНР". – Ред.)", – впевнений Гіркін.

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