Замах поруч із будинком Зеленського: стало відомо, кого хотіли вбити кілери

Банда кілерів, яких затримали 15 квітня біля котеджного селища "Маєток", планувала вбити львівського кримінального авторитета Володимира Дідуха.

Також він відомий у кримінальних колах на прізвисько "Вова- Морда". Про це OBOZREVATEL дізнався із власних джерел.

Нагадаємо, що в селищі "Маєток", де вдалося запобігти замаху, також живе кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

Що стосується Володимира Дідуха, на якого готувався замах, то це не перша така спроба. Як писала газета "Сегодня", раніше його намагалися вбити двічі. Так, перший випадок трапився ще у липні 2004 року. Тоді в авторитета стріляли біля його будинку на вулиці Йосипа Сліпого у Львові, коли він виходив зі свого "Мерседеса". Кілер, який ховався у кущах, вистрілив з пістолета "Люгер" в руку і плече своєї жертви. Після цього бізнесмен посилив охорону.

Володимир Дідух Skelet Info

Другий замах трапився 24 серпня 2012 року. Його джип обстріляли серед білого дня на вулиці Князя Романа. В результаті водій Дідуха загинув на місці від кількох кульових поранень у голову, а сам кримінальний авторитет був важко поранений в голову і груди.

У 90-і роки він збирав данину із львівських бізнесменів (власників магазинів, будівельних і автоперевізних фірм). Також у міліцейських документах значилося, що угруповання Дідуха було причетне до організації низки вбивств у Львові та інших регіонах України. Однак за деякий час він почав вкладати нажите в легальний бізнес, став підприємцем і перебрався жити до Києва. Його фірми пов'язані з енергетикою і залізничними перевезеннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на виборах у 2014 році Володимир Дідух балотувався в депутати від партії "Громадянський рух України" під №11.

на початку 90-х Дідух переїхав до Москви. Там, за його словами, він заробив перший мільйон доларів, після чого повернувся в Україну, де і став легендою кримінального світу.

У 2016 році Дідуха запідозрили у замовленні замаху на голову наглядової ради "Львівського холодокомбінату" Богдана Копитка.

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