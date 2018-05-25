Замах на Стерненка: стало відомо, ким є другий нападник

Другим нападникам колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" громадського активістаСергія Стерненко виявився безробітний житель Чорноморська 1988 року народження.

Поліцейські спіймали його біля вулиці Армійської. Нападник був поранений в живіт, повідомляє 048.ua.

Відзначається, що чоловік заявив поліції, що ніде не працює.

Як пише "Страна", затриманого звуть Олександр Ісайклу.

Після надання допомоги він був доставлений до Шевченківського РВВС. Особа першого нападника, який помер на місці події, також встановлена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Стерненко пізно ввечері 24 травня напали двоє чоловіків. Активіст став оборонятися і завдав одному з нападників удар ножем в живіт, після чого той помер на місці НП. У мережі стали поширюватися чутки, що він був військовим.