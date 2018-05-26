Замах на Стерненка: поліція озвучила рішення по нападнику

Затриманий поліцією учасник нападу на екс-лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка проходить у справі як свідок.

Як передає "Громадське радіо", учасника конфлікту, раніше затриманого поліцією, вже відпустили.

"Зараз він проходить як свідок. Він був затриманий у порядку ст. 208, був доставлений до медичного закладу. Йому надали допомогу, потім із ним провели процесуальні дії, але статус у нього зараз як у свідка", - розповів про те, що трапилося, радник начальника Головного управління Нацполіцї в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, найближчим часом буде завершене попереднє слідство, яке дозволить кваліфікувати правопорушення.

Також Форостяк зазначив, що підозру затриманому не вручали. Причини смерті іншого фігуранта справи поки поліцією не розголошуються.

Нагадаємо, двоє чоловіків напали на колишнього лідера одеської організації "Правого сектора", активіста Сергія Стерненка пізно ввечері 24 травня. Він оборонявся та завдав одному з них удар ножем у живіт, у результаті чого чоловік помер. Поліція затримала другого підозрюваного.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Стерненко зробив прогноз про майбутнє рішення суду.