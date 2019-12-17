Загинула дитина: в справі про замах на Соболєва з'явився слід Росії

Слідство вважає, що до замаху на депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його 3-річний син, причетний 25-річний уродженець Росії. Саме його підозрюють в організації вбивства.

Зараз вирішується питання про оголошення його в міжнародний розшук, повідомила пресслужба прокуратури міста Києва.

"Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця Російської Федерації, який залучив як виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, що мав досвід участі в бойових діях, зокрема як снайпера, і з яким він познайомився в зоні проведення ООС на території Донецької області", – йдеться у зверненні прокуратури.

Під час особистої зустрічі, яка відбулася в одному з ТРЦ столиці, чоловік, за версією слідства, запропонував виконавцю скоїти вбивство депутата за грошову винагороду в розмірі $40 тис., на що останній погодився.

Замах на Соболєва Пресслужба прокуратури Києва

Для реалізації плану, зазначили у відомстві, організатор надав стрільцеві інформацію про потерпілого, спосіб його життя, адресу проживання, роботи, а також забезпечив його вогнепальною зброєю, транспортним засобом і профінансував інші витрати, зокрема оренду гаража для зберігання знаряддя вбивства.

Свої інструкції з організації злочину чоловік пересилав виконавцеві в месенджері Telegram, а сам напередодні замаху виїхав за межі України для забезпечення алібі.

"Саме тоді виконавець разом із особою, яку він залучив як співучасника, самостійно визначив місце для скоєння вбивства – майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з'являвся потерпілий. Увечері 1 грудня, коли депутат разом із дружиною і 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець зробив постріл, смертельно поранивши хлопчика", – нагадали правоохоронці.

На підставі зібраних в процесі слідства доказів прокуратура міста Києва погодила повідомлення про підозру 25-річному уродженцю Російської Федерації в організації замовного вбивства за частиною 2 статті 15 пунктів 11,12, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Також зараз триває робота зі встановлення замовника злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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