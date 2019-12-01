Замах на депутата у Києві: розкрито факти про давній конфлікт

Замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, що відбувся 1 грудня у Києві, міг бути продовженням конфлікту із суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим.

Ще в 2016 році Соболєв заявив про погрози з його боку, зазначивши, що залучено було навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія".

В'ячеслав Соболєв facebook /vyacheslav.sobolev.73

Це ніби сталося через нерухомість у Маріуполі. У ЗМІ поширили інформацію, що Ємельянова звільнили з посади судді Вищого господарського суду. Проте це виявилося не так.

Соболєв та Ємельянов

3 червня 2018 друга дисциплінарна палата ВРП прийняла рішення притягнути його до дисциплінарної відповідальності та застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення із займаної посади.

Ємельянову приписують низку епізодів: втручання протягом 2013-2014 років у процес здійснення судочинства, зокрема тиск на суддю господарського суду Києва Аллу Пригунову; вирішення конкретних судових справ; перешкоджання здійсненню судами правосуддя за визначеними законом підставами; тиск на суддів шляхом спонукання, погрози, шантаж та інші протиправні впливи.

Замах на Соболєва - конфлікт з Ємельяновим

У січні 2019 року до Вищої ради правосуддя надійшло подання на звільнення Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України. Проте, ВРП ще не розглянула це подання, призупинивши процес 10 жовтня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover, в результаті чого загинув 3-річний син Соболєва.

Свідок обстрілу розповіла, що у дитини не було шансів вижити через моторошні травми: малюк став "жертвою дорослих ігор".

Соболєв кілька років перебуває у жорсткому конфлікті з Ємельяновим. Депутат отримував погрози, в тому числі, фізичної розправи.

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