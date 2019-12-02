Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Був добровольцем на Донбасі: спливло фото виконавця замаху на Соболєва

7.5т
Читати матеріал російською

Одним із підозрюваних у замаху на В'ячеслава Соболєва, депутата Київської обласної ради, є учасник бойових дій на Донбасі Андрій Лаврега (позивний "Тихий").

Він служив у лавах Української добровольчої армії. Про це в понеділок, 2 грудня, на своєму Telegram-каналі повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук. Він також показав нове фото ймовірного виконавця злочину (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Він повинен понести найсуворіше покарання за злочин, який скоїв, але одночасно застерігаю владу і журналістів від ототожнення вбивці з усім добровольчим рухом!" – підкреслив екснардеп.

Новини
Стріляли з карабіну: поліція розкрила деталі замаху на депутата у Києві

Замах на В'ячеслава Соболєва

Замах на В'ячеслава Соболєва

Колаж

Нагадаємо, напередодні заступник командира Української добровольчої армії (УДА), командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на Соболєва служили в його батальйоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Замах на Соболєва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Замах на Соболєва Кримінал Новини Києва та Київської області
Особи
Ігор Мосійчук В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии добровольці Ветерани війни на Донбасі
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
21
10
Смішно
2
Цікаво
30
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Навыки полученные в ходе убийств на Донбассе пригодились и в Ки(у)еве. СУГС три раза!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Воин света или воин Света.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Таев Иван
Таев Иван
То, что детоубийца правосек или каратель из ВСУ никто и не сомневался. Раньше эта сволочь убивала донецких детей, теперь убивает детей в ×уеве.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги