Був добровольцем на Донбасі: спливло фото виконавця замаху на Соболєва

Одним із підозрюваних у замаху на В'ячеслава Соболєва, депутата Київської обласної ради, є учасник бойових дій на Донбасі Андрій Лаврега (позивний "Тихий").

Він служив у лавах Української добровольчої армії. Про це в понеділок, 2 грудня, на своєму Telegram-каналі повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук. Він також показав нове фото ймовірного виконавця злочину (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Він повинен понести найсуворіше покарання за злочин, який скоїв, але одночасно застерігаю владу і журналістів від ототожнення вбивці з усім добровольчим рухом!" – підкреслив екснардеп.

Замах на В'ячеслава Соболєва Колаж

Нагадаємо, напередодні заступник командира Української добровольчої армії (УДА), командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на Соболєва служили в його батальйоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Києві увечері 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

В результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр.

В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває в жорсткому конфлікті із впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичною розправою.

2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони нібито є ексбійцями УДА.

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