Вбивство сина Соболєва: депутат розповів нові деталі й пообіцяв 2 млн грн

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв і його дружина Інна, під час замаху на яких загинув їх 3-річний син, виплатять 2 млн грн ($83,2 тис.) за інформацію про замовника злочину.

Про це вони повідомили на брифінгу для журналістів у середу, 15 січня, передає видання "Громадське".

"Ми з дружиною прийняли таке рішення. Якщо це буде поліція – ми готові віддати кошти на технічне використання. Треба припиняти ці злочини", – сказав Соболєв.

Соболєв і його загиблий син Колаж

Депутат також заявив, що як мінімум один співробітник правоохоронних органів нібито був у контакті з виконавцями замаху.

За його інформацією, до вбивства сина можуть бути причетні ще мінімум дві особи, проте над ними не працюють слідчі.

"У мене є стовідсоткова інформація про те, що двоє людей, які можуть бути причетні до вбивства мого сина, зараз гуляють країною. Стрілець їздив на стрільбище, готував гвинтівку. Про це знало кілька осіб", – зазначив депутат.

Він додав, що Андрій Лаврега – підозрюваний у вбивстві – відвідував акції громадської організації "Традиція і порядок", членом якої був підозрюваний організатор злочину Юсуп Абуєв і яку нібито покинув у липні 2019 року.

Адвокат депутата Єгор Бодров підкреслив, що останнього досі немає в базі Інтерполу.

В'ячеслав Соболєв із дружиною Інною на брифінгу 15 січня hromadske/Вікторія Рощина

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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