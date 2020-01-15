Вбивство сина Соболєва: депутат розповів нові деталі й пообіцяв 2 млн грн

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв і його дружина Інна, під час замаху на яких загинув їх 3-річний син, виплатять 2 млн грн ($83,2 тис.) за інформацію про замовника злочину.
Про це вони повідомили на брифінгу для журналістів у середу, 15 січня, передає видання "Громадське".
"Ми з дружиною прийняли таке рішення. Якщо це буде поліція – ми готові віддати кошти на технічне використання. Треба припиняти ці злочини", – сказав Соболєв.
Соболєв і його загиблий син
Колаж
Депутат також заявив, що як мінімум один співробітник правоохоронних органів нібито був у контакті з виконавцями замаху.
За його інформацією, до вбивства сина можуть бути причетні ще мінімум дві особи, проте над ними не працюють слідчі.
"У мене є стовідсоткова інформація про те, що двоє людей, які можуть бути причетні до вбивства мого сина, зараз гуляють країною. Стрілець їздив на стрільбище, готував гвинтівку. Про це знало кілька осіб", – зазначив депутат.
Він додав, що Андрій Лаврега – підозрюваний у вбивстві – відвідував акції громадської організації "Традиція і порядок", членом якої був підозрюваний організатор злочину Юсуп Абуєв і яку нібито покинув у липні 2019 року.
Адвокат депутата Єгор Бодров підкреслив, що останнього досі немає в базі Інтерполу.
В'ячеслав Соболєв із дружиною Інною на брифінгу 15 січня
hromadske/Вікторія Рощина
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
У результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті зі впливовим "донецьким" суддею. Йому та його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони ексбійці УДА.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл було вчинено не з автомобіля (як спершу вважалося), а з будівлі.
Одним із підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також у мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгена Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Шевченківський районний суд Києві 4 грудня обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини. Їх заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
За словами народного депутата 8-го скликання Ігора Мосійчука, організатором замаху на Соболєва виявився Абуєв.
Сам Абуєв заявив, що не причетний до злочину.
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