Замах на розвідника в Києві: стали відомі нові подробиці про диверсантів

У спробі підриву авто українського розвідника в Києві знайдений зв'язок із вбивствами російського політика Ігоря Вороненкова і чеченського добровольця АТО Адама Осмаєва.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов, зазначивши, що вбивство розвідника в українській столиці готували російські спецслужби, направляючи в Україну диверсантів, "яких не шкода" в разі їхнього провалу або загибелі.

"Вбивця Ігоря Вороненкова був завербований на контрабанді з РФ в Україну, кілер, який стріляв в Адама Осмаєва – авантюрист, позаштатний агент російських спецслужб, не гребував будь-якою роботою і навіть знімався в телерекламі", – повідомив він, підкресливши, що російські диверсанти проходять короткострокову підготовку.

Також Бутусов розкрив подробиці підготовки теракту, в якому планувалося вбити офіцера спецпідрозділу Головного управління Міноборони України.

"Під час вивчення документів диверсанта і перегляду камер спостереження, вдалося встановити, що диверсійна група складалася з двох чоловік. У диверсанта документи громадянина Киргизії. Вони прибули в Україну дуже банально – купили квитки на прямий поїзд "Москва – Одеса", і без будь-якою конспірації приїхали", – розповів журналіст.

Він додав, що диверсанти і раніше відвідували Україну в 2018 році. Їм організувала запрошення громадянка України, яка мешкає в Києві. Завдяки цьому вони пересувалися безперешкодно.

"Немає ніяких сумнівів, що ці терористи закинуті в Київ російськими спецслужбами", – акцентував Бутусов.

Адам Осмаєв та Ігор Вороненко

Він підсумував: спроби терактів проти командного складу ГУР МО з боку спецслужб Росії показують, що противник намагається зірвати ефективну бойову роботу української розвідки на тимчасово окупованих територіях України.

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