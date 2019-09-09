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10 вересня • оновлено в 06:30
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Замах на ректора під Тернополем: з'явилося перше відео з підозрюваним

4.3т Читати матеріал російською

Поліція опублікувала відео з підозрюваним у замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого.

Вибух міг здійснити невідомий чоловік 18-25 років, якого зафіксували камери відеоспостереження, передає пресслужба обласної поліції.

Уточнюється, що зріст хлопця становить 160-170 см. Поліцейські просять громадян, які впізнали особу з відео, які перебували в проміжок часу з 1:30 до 3:00 4 вересня поблизу місця скоєння злочину, а саме в селі Петриків або мікрорайоні "Дружба" обласного центру, звернутися на лінію 102.

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Підозрюваний

Підозрюваний

Скрін відео

"Правоохоронці гарантують анонімність і грошову винагороду за інформацію, яка складе оперативний інтерес", – підсумовано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Тернопіль
Теги
вибух видео Національна поліція України
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