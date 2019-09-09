Замах на ректора під Тернополем: з'явилося перше відео з підозрюваним

Поліція опублікувала відео з підозрюваним у замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого.
Вибух міг здійснити невідомий чоловік 18-25 років, якого зафіксували камери відеоспостереження, передає пресслужба обласної поліції.
Уточнюється, що зріст хлопця становить 160-170 см. Поліцейські просять громадян, які впізнали особу з відео, які перебували в проміжок часу з 1:30 до 3:00 4 вересня поблизу місця скоєння злочину, а саме в селі Петриків або мікрорайоні "Дружба" обласного центру, звернутися на лінію 102.
Підозрюваний
Скрін відео
"Правоохоронці гарантують анонімність і грошову винагороду за інформацію, яка складе оперативний інтерес", – підсумовано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 вересня на вулиці Тернопільській у селі Петриків (біля Тернополя) у дворі будинку ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого прогримів вибух.
Поліція озвучила кілька версій замаху на ректора Тернопільського національного економічного університету Aндpія Кpисовaтого, в результаті якого чоловікові відірвало кисть.
Також недалеко від місця вибуху знайшли записку, яку могли залишити зловмисники.
Стало відомо, що у вибуховому пристрої були виявлені дріт і металеві частини.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".