Замах на ректора під Тернополем: з'явилося перше відео з підозрюваним

Поліція опублікувала відео з підозрюваним у замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого.

Вибух міг здійснити невідомий чоловік 18-25 років, якого зафіксували камери відеоспостереження, передає пресслужба обласної поліції.

Уточнюється, що зріст хлопця становить 160-170 см. Поліцейські просять громадян, які впізнали особу з відео, які перебували в проміжок часу з 1:30 до 3:00 4 вересня поблизу місця скоєння злочину, а саме в селі Петриків або мікрорайоні "Дружба" обласного центру, звернутися на лінію 102.

Підозрюваний Скрін відео

"Правоохоронці гарантують анонімність і грошову винагороду за інформацію, яка складе оперативний інтерес", – підсумовано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня на вулиці Тернопільській у селі Петриків (біля Тернополя) у дворі будинку ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого прогримів вибух.

Поліція озвучила кілька версій замаху на ректора Тернопільського національного економічного університету Aндpія Кpисовaтого, в результаті якого чоловікові відірвало кисть.

Також недалеко від місця вибуху знайшли записку, яку могли залишити зловмисники.

Стало відомо, що у вибуховому пристрої були виявлені дріт і металеві частини.

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