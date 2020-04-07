Поліція знайшла зброю, з якої стріляли в миколаївського бізнесмена Михайла Тітова, відомого в кримінальному світі як "Мультик".

Правоохоронці встановили місце, звідки велася стрілянина, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Зброя, мисливський карабін "Сайга" калібру 7,62, виявлена на технічному поверсі п'ятиповерхової будівлі. Він був вкрадений у 2018 році, а до цього належав приватній особі. Також знайдено споряджений магазин та гільзу.

Поліція продовжує пошуки замовника і виконавців замаху. Потерпілий перебуває в реанімації під наглядом правоохоронців.

Водночас "Преступности.НЕТ" з посиланням на свої джерела в Службі безпеки України повідомляє, що стріляли з армійського автомата АК-47, який вкрали із ЗСУ в 2018 році.

Зброя нібито перебувала на обліку однієї з військових частин і знаходиться в базі розшуку МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Миколаєві пострілом в голову поранили бізнесмена Михайла Тітова, який також відомий в кримінальному світі як "Мультик". Стрілянина сталася у дворі офісного центру "Техноконтракт" в центрі міста.

Правоохоронці розглядають п'ять основних версій замаху на Тітова – помста, розподіл сфер впливу в кримінальному середовищі, конкуренція, борги і замовне вбивство.

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