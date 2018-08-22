Замах на Гандзюк: відпущений затриманий зробив гучну заяву про "свідчення"

Підозрюваного в нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова змусили дати свідчення про те, що він просто проходив поруч із місцем злочину.

"Прокуратура розганяє повідомлення, що Новіков змінив показання і тому його відпустили. Що він зізнався, що дійсно був у день нападу не на морі, а “проходив повз”. Тобто що алібі, яке слідчі не перевірили, - фігня, бо він дійсно був, тобто, що слідчі були праві", - написала у своєму Facebook журналістка Мар'яна П'єцух.

Вона зазначила, що подзвонила Новікову по телефону, який був зазначений у постанові суду. Чоловік спочатку розгубився, але потім усе розповів. Поліцейські сказали Новікову, що проти нього порушені кримінальні справи за хуліганство та носіння травматичної зброї без дозволу, за що йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Але, як начебто сказали копи, чоловік може цього уникнути, якщо підпише папірець, що вранці 31 липня він проходив повз місце злочину і тому його затримали.

"Мені довелося це зробити (підписати нові показання), бо я хвилювався за своїх рідних. Але насправді мене там (у Херсоні) не було", - заявив Новіков.

При цьому він не зміг назвати вулицю, на якій нібито був і яка згадана в "свідченнях". За його словами, він сам нічого не писав, а просто підписав готовий текст.

"Коли ми спілкувалися телефоном, трубку взяв інший чоловік, представився депутатом Ігорем (прізвище я не розчула) і сказав, що Новікову і його рідним Нацполіція заборонила спілкуватися з журналістами. Потім зв'язок обірвався", - додала П'єцух.

Крім того, Новіков в інтерв'ю розповів, що слідчі його затримали через те, що 23 липня його телефон був зафіксований на ринку одночасно з іншими підозрюваними. Він підтвердив, що приїжджав на ринок разом із рідними за покупками.

Нагадаємо, 22 серпня суд відпустив Миколу Новікова з-під варти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гандзюк облили сірчаною кислотою біля її будинку 31 липня. 3 серпня поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, яким виявився Микола Новіков. 6 серпня суд вирішив взяти його під варту до 1 жовтня.

Сама Ганздюк стверджувала, що не впізнає Новікова, і що він є "випадковою людиною".

7 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв розповів, що в справі з'явився ще один підозрюваний. Також у поліції оприлюднили нові дані про кислоту, якою облили активістку. На наступний день генпрокурор Юрій Луценко розповів, кого СБУ підозрює у замаху на активістку.

20 серпня суд заарештував іншого підозрюваного Віктора Горбунова до 16 жовтня. Більше того, Князєв розповів, що всього затримано п'ятеро осіб. За його словами, більшість із них - учасники АТО.

Пізніше в поліції заявили, що в справі про замах на Гандзюк у цілому 6 затриманих підозрюваних.