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Замах на Гандзюк: першого затриманого визнали невинним і відпустили

1.3тЧитати новину російською

Підозрюваного у справі про напади на херсонську активістку Катерину Гандзюк Миколу Новикова відпустили з-під варти.

Як повідомила сестра Новикова Ірина Кадукова, чоловіка звільнили навіть до розгляду апеляції, передає "Українська правда".

"Я прийшла сьогодні (22 серпня. - Ред.) до суду, де мали розглядати апеляцію і мав бути відеозв'язок зі свідками зі Львова щодо його алібі. Поки чекала в суді, прийшов прокурор і сказав, щоб я їхала забирати брата, він не винен", - сказала вона.

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Як пояснив адвокат Новикова Камілжан Шадманов, апеляція була відкликана.

"Я відкликав свою апеляцію. За 15 хвилин до початку засідання прокурор показав постанову про закриття кримінального провадження щодо мого підзахисного", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гандзюк облили сірчаною кислотою біля її будинку 31 липня. 3 серпня поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, яким виявився Микола Новіков. 6 серпня суд вирішив взяти його під варту до 1 жовтня.

Сама Ганздюк стверджувала, що не впізнає Новікова, і що він є "випадковою людиною".

7 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв розповів, що у справі з'явився ще один підозрюваний. Також у поліції оприлюднили нові дані про кислоту, якою облили активістку. Наступного дня генпрокурор Юрій Луценко розповів, кого СБУ підозрює у замаху на активістку.

20 серпня суд заарештував іншого підозрюваного Віктора Горбунова до 16 жовтня. Більше того, Князєв розповів, що всього затримано п'ятеро осіб. За його словами, більшість із них - учасники АТО.

Пізніше в поліції заявили, що у справі про замах на Гандзюк загалом 6 затриманих підозрюваних.

Місце
Україна
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