Замах на Гандзюк: першого затриманого визнали невинним і відпустили

Підозрюваного у справі про напади на херсонську активістку Катерину Гандзюк Миколу Новикова відпустили з-під варти.

Як повідомила сестра Новикова Ірина Кадукова, чоловіка звільнили навіть до розгляду апеляції, передає "Українська правда".

"Я прийшла сьогодні (22 серпня. - Ред.) до суду, де мали розглядати апеляцію і мав бути відеозв'язок зі свідками зі Львова щодо його алібі. Поки чекала в суді, прийшов прокурор і сказав, щоб я їхала забирати брата, він не винен", - сказала вона.

Як пояснив адвокат Новикова Камілжан Шадманов, апеляція була відкликана.

"Я відкликав свою апеляцію. За 15 хвилин до початку засідання прокурор показав постанову про закриття кримінального провадження щодо мого підзахисного", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гандзюк облили сірчаною кислотою біля її будинку 31 липня. 3 серпня поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, яким виявився Микола Новіков. 6 серпня суд вирішив взяти його під варту до 1 жовтня.

Сама Ганздюк стверджувала, що не впізнає Новікова, і що він є "випадковою людиною".

7 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв розповів, що у справі з'явився ще один підозрюваний. Також у поліції оприлюднили нові дані про кислоту, якою облили активістку. Наступного дня генпрокурор Юрій Луценко розповів, кого СБУ підозрює у замаху на активістку.

20 серпня суд заарештував іншого підозрюваного Віктора Горбунова до 16 жовтня. Більше того, Князєв розповів, що всього затримано п'ятеро осіб. За його словами, більшість із них - учасники АТО.

Пізніше в поліції заявили, що у справі про замах на Гандзюк загалом 6 затриманих підозрюваних.