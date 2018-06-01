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Замах на Бабченко: з'ясувалося, що буде з "забійним списком"

3.2тЧитати новину російською

Українські правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні список із 30 людей, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченком.

Як заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко у програмі "Право на владу" на телеканалі "1 + 1", кожному з цього списку буде надана охорона.

"У нас є цей список. Зараз цей список знаходиться у руках СБУ, і всі люди, в ньому перераховані, отримають належну охорону від тих, хто замовив їх смерть", - сказав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка допомогло спецслужбам України зібрати дані про інші заплановані Москвою теракти.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоЮрій Луценко
Місце
Україна
Об'єкт
Генеральна прокуратура України
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