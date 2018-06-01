Замах на Бабченко: з'ясувалося, що буде з "забійним списком"

Українські правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні список із 30 людей, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченком.

Як заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко у програмі "Право на владу" на телеканалі "1 + 1", кожному з цього списку буде надана охорона.

"У нас є цей список. Зараз цей список знаходиться у руках СБУ, і всі люди, в ньому перераховані, отримають належну охорону від тих, хто замовив їх смерть", - сказав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка допомогло спецслужбам України зібрати дані про інші заплановані Москвою теракти.