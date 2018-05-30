Замах на Бабченка: в реакції Росії побачили показовий момент

Кремль спробував максимально використовувати хибне "вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка, щоб розхитати ситуацію в Україні. Реакція Росії на інцидент показує, що там про підготовку замаху знали заздалегідь.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Як зазначив експерт, після новини про нібито "вбивство" Бабченка він проаналізував, як Росія може використовувати цей факт для розкачки ситуації.

"Російський Слідком за лічені години відкрив кримінальну справу. За лічені години заяву про те, що Україна "failed state" (держава, що не відбулася - ред.) і не може забезпечити безпеку, прозвучало вже в ООН від російського представника. Після цього з'явилося кілька тез через російські мас-медіа, що це замовне вбивство, вигідне українським політикам, що сама Україна не може гарантувати безпеку і забезпечити розслідування", - нагадав він.

Тишкевич звернув увагу, що Слідчий комітет РФ завів справу після того, як інформація про вбивство журналіста з'явилася в Facebook і в пресі.

"Потрапляння інформації в пресу не є офіційним підтвердженням. Кримінальна справа вимагає певних процедур, і її можна завести за фактом злочину, а факт не був підтверджений. Таким чином, Слідком РФ мав якусь інформацію, якої не мали, зокрема, журналісти і слідчі", - пояснив він.

"Слідком РФ міг мати інформацію від замовника, що все пройшло вдало, і після цього завів справу. Зверніть увагу, наскільки вони були впевнені в собі, як був впевнений у собі спікер у Радбезі ООН. Вони не сумнівалися в тому, що Бабченко вже мертвий", - додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "вбивство" журналіста Аркадія Бабченко виявилося спецоперацією СБУ.

СБУ встановила, що за грошову винагороду $ 15 тис. Бабченка планував вбити екс-боєць АТО.

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