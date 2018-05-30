Замах на Бабченка: СБУ показала момент передачі грошей кілерами

Служба безпеки України оприлюднила фрагмент розмови між організатором і виконавцем замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві.

Відповідно до опублікованого відео в YouTube, громадянин України "Г", завербований спецслужбами РФ, і громадянин України "Ц" - виконавець замаху - спілкуються з приводу оплати.

Співрозмовники сидять в машини і перераховують гроші, а також говорять про "інструмент".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченко у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.